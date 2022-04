El regreso de dos caras conocidas

El Zuazo recibe el domingo en Lasesarre al Bera Bera, líder destacado de la liga en el que militan las exrojinegras June Loidi y Maddi Aalla

NI para June Loidi ni para Maddi Aalla fue fácil dejar el Zubileta Evolution Zuazo. Ambas abandonaron la escuadra barakaldarra el verano pasado para poner rumbo al Super Amara Bera Bera. Su salida quedó ensombrecida por la marcha de la capitana e internacional Ainhoa Hernández, que hizo las maletas para jugar en el Rapid Bucaresti; pero también supuso un varapalo para el club barakaldarra y un paso adelante en sus carreras deportivas para las jugadoras, que al otro lado de la A-8 tienen aspiraciones mucho más ambiciosas como ganar todos los títulos estatales y adquirir experiencia en competiciones europeas. Para ambas dar este paso fue subir un escalón más en esto del balonmano. Pero, aún así, como le pasó a Hernández, alejarse de Lasesarre les costó muchísimo a nivel personal. "No ha sido fácil tomar la decisión de dejar Zuazo donde he sido muy feliz, pero siento que es el momento de cerrar esa etapa y llegar a Donostia con la oportunidad de luchar por nuevos objetivos", comentó Aalla. Palabras de cariño que también corroboró Loidi: "Les estoy muy agradecida, es el club que confió en mí desde el principio, desde juvenil me dio la oportunidad de jugar en División de honor sin jugar antes en Plata. He aprendido muchísimo y si estoy aquí en parte es gracias a ellos". Así pues, diez meses y medio después de jugar su último partido defendiendo la camiseta rojinegra, portera y primera línea regresarán el próximo domingo (12.00 horas) a Lasesarre por primera vez en competición oficial. Aunque esta vez se vestirán de azul.

Pero más allá de este trasiego de jugadoras. El Zuazo y el Bera Bera se conocen mucho. Demasiado. No solo llevan enfrentándose dos veces por campaña desde que el conjunto barakaldarra lograra el ascenso a División de Honor, allá por 2012; sino que su proximidad suscita que siempre se vean las caras también en los partidos de pretemporada. Es decir, se han enfrentado bastantes veces y, salvo un par de excepciones, la balanza siempre se ha decantado por el bando guipuzcoano. En la actualidad, el conjunto azul arribará a Lasesarre como líder de la clasificación y con el título casi en el bolsillo, puesto que a falta de seis jornadas son también seis los puntos que le saca al segundo clasificado, un Unicaja Banco Gijón que ralentizó su pugna por el trofeo liguero con una derrota (26-25) ante precisamente el Zuazo. Fue el equipo dirigido por Joseba Rodríguez quien dio la sorpresa de esa jornada y le puso el título en bandeja al Bera Bera. Pero eso no quiere decir que el próximo domingo no intente complicárselo. Porque si las guipuzcoanas llegan como un ciclón, solo se han dejado 3 de los 40 puntos disputados-; las vizcainas también han cogido carrerilla. Están en racha. Y así lo demuestran los 11 puntos cosechados de los últimos 14 posibles. Es decir, cinco victorias, un empate y una derrota en los últimos siete partidos que han disputado.

El mejor ejemplo de que en un derbi vasco ni las quinielas predicen ni las estadísticas pronostican es el encuentro que Zuazo y Bera Bera disputaron en la primera vuelta. En ella, las donostiarra ya eran líderes de la División de Honor, pero las rojinegras se encontraban sumidas en una crisis de resultados, que no de juego. Aún así, las barakaldarra arribaron al Antonio Gasca de Donostia sin complejos y complicaron demasiado la existencia de las favoritas. Finalmente el Bera Bera se llevó el gato al agua (30-27), pero la sensación que dejó el partido es que las de Rodríguez podían haberse marchado con un premio mucho más suculento.

