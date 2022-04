El duro camino hacia la chaqueta verde para Jon Rahm

Cuando los jugadores avancen hoy por Magnolia Lane, la calle que da acceso a la casa club del Augusta National, volverán a sentir ese gusanillo de las grandes ocasiones. El Masters arranca hoy su 86ª edición y quizás una de las más especiales porque en ella competirá Tiger Woods. Esto no debería ser noticia porque el californiano ha ganado el torneo cinco veces, pero ya casi nadie esperaba a volver a encontrar en un campo al jugador que cambió el golf moderno. Todos se sienten deudores de la figura de Woods y su presencia este año añade un punto reverencial a un torneo en el que las tradiciones y las normas, hasta la imposición el domingo de la chaqueta verde, se respetan y se hacen respetar a rajatabla, a menos que una pandemia diga lo contrario.

El martes tuvo lugar la Cena de Campeones, en la que el japonés Hideki Matsuyama deleitó con un menú exquisito, y ayer miércoles se celebró el inevitable torneo de pares 3 con el que se suele destensar el ambiente previo al primer major del año. Hoy a las 7.40 horas de la mañana en Augusta, tendrá lugar la salida honoraria que protagonizan los octogenarios Jack Nicklaus y Gary Player y el septuagenario Tom Watson. Y a las ocho de la mañana, seis horas más en Euskadi, Txema Olazabal tendrá el honor de dar el primer golpe de esta edición, un guiño evidente al dos veces ganador de la chaqueta verde y un hombre muy querido en el golf. A su lado estará JJ Spaun, que debuta en el Masters tras ganar la semana pasada el Valero Texas Open y ser el último de los 91 jugadores en clasificarse.

El elenco de participantes es reducido porque es un torneo de invitación y los criterios son muy rígidos. Todos los campeones tienen derecho a jugarlo hasta que quieran, sin importar su edad, su momento de forma o su posición en los dos distintos circuitos. Es por ello que el valor del torneo en función del ranking mundial es este año el más bajo de la última década. Si la presencia de Tiger Woods ha supuesto un extra de interés, uno de los grandes ausentes es Phil Mickelson, no en vano es uno de los ganadores de grandes del año pasado, pero el zurdo de San Diego ha caído en desgracia después de sus flirteos con el golf saudí que han levantado las suspicacias de la mayoría de sus rivales.

Sin embargo, entre los 91 inscritos están los mejores del mundo, obviamente, y entre ellos Jon Rahm, que llega a Augusta ya como ganador de un major. Eso le sitúa como el principal favorito en las casas de apuestas, aunque el de Barrika quiere abstraerse de eso y de la posibilidad que tiene de recuperar el número 1 del mundo porque "ni me da ni me quita presión". Ayer miércoles participó en el concurso de pares 3 bien vigilado de cerca por su hijo Kepa, vestido de blanco como mandan los canones en el Augusta National.

Su trayectoria en el Masters avala a Rahm ya que presenta la mejor racha en el torneo entre los jugadores en activo con cuatro Top 10 consecutivos. En este periodo, es el que tiene la media de golpes más bajo, el que ha firmado más rondas por debajo de 70 golpes y el mejor en golpes ganados desde el tee. Pero no ha ganado aún porque el Augusta National te exige que conocerlo a fondo, casi memorizarlo en cada uno de sus hoyos y rincones. No solo el mítico Amen Corner, los hoyos 11, 12 y 13, resultan una trampa, sino que todo el campo, lleno de subidas y bajadas, resulta un desafío. Las tormentas volvieron a obligar ayer a los jugadores a madrugar para poder completar sus prácticas y anuncian que el viento puede complicar las cosas aún de hoy al domingo. Jon Rahm, que sale hoy a partir de las 19.40 horas con Will Zalatoris y Patruck Cantlay, se siente preparado en un escenario al que le va cogiendo apego.

los apuntes

El Augusta National es un campo de par 72 y una longitud de 6.866 metros. Los primeros nueve hoyos tienen 3.443 metros y los segundos nueve, 3.423 metros.

Tiger Woods es el ganador más joven con 21 años y 104 dias en 1997 cuando también logró la victoria más amplia: 12 golpes. Además, es el último jugador en repetir victoria en 2001 y 2002.

Jack Nicklaus es quien tiene más chaquetas verdes (6), el ganador más veterano (46 años) y el que más cortes ha pasado (37).

Dustin Johnson tiene el registro más bajo como ganador con veinte golpes bajo bar en 2020.

la cifrA

52

es el número de participaciones de Gary Player, más que nadie. Aún hoy, el surafricano sigue a sus 86 años fiel a su cita con Augusta.