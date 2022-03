El increíble currículo de Anne Fernández de Corres

aNNE Fernández de Corres (Gasteiz, 1998) es de esos insólitos casos de jóvenes con experiencia. De esos a los que les pides un bagaje imposible para su edad y, aún así, lo tienen. Con tan solo 23 años, es una de las habituales, casi imprescindible, de las selecciones estatales de rugby XV y de rugby Seven. Incluso ya ha portado el brazalete de capitana. Ese reservado para las más veteranas. Sin embargo, lo que realmente impresiona de la alavesa es su palmarés. De hecho, Fernández de Corres acaba de levantar su cuarto título de Europa consecutivo. Lo hizo la semana pasada después de vencer a Rusia con un trabajado 27-0 en el marco del Campeonato de Europa femenino de rugby XV. Es decir, su cuarto Europeo.

"Es increíble lo que estamos consiguiendo y a veces no somos conscientes de ello porque entrenamos y entrenamos para jugar y ganar. Como es lo que tenemos que hacer no te paras a pensar que es increíble conseguirlo y el trabajo que lleva detrás", reconoce la medio melé. De hecho, ni ella misma logra explicar cómo ha llegado a la cima tan rápido, pero avisa de que cada uno de esos trofeos es importante en su carrera: "De pequeña no me planteaba poder ganar esto, ni siquiera cuando me empezaron a llamar para la selección. Pero tuve la suerte de jugar mi primer Europeo muy joven y lo ganamos. Fue una pasada. Cada Europeo es diferente, así que todos son especiales".

Con todo, si la gasteiztarra acumula ya cuatro títulos continentales consecutivos, el combinado estatal reúne seis seguidos –en total lleva ganados nueve–. Y no solo eso, sino que España los logra con aparente superioridad. De hecho, antes del 27-0 a Rusia, arrolló a Países Bajos con un incontestable 0-69. Y eso que hubo alerta roja por viento y tormentas. Es decir, el equipo español demostró una vez más que tiene potencial para disputar torneos de más calidad.

Y es que desde que el equipo masculino fue descartado del VI Naciones por no dar el nivel –dicha competición tiene los mismos equipos en categoría masculina y femenina–, las españolas se quedaron en tierra de nadie. Excluidas de la élite pero demasiado buenas para el escalón inferior. "Desde que no podemos participar en el VI Naciones, porque es un torneo privado, tenemos que jugar contra equipos de menos nivel. Deberíamos estar a un nivel más alto para que los partidos sean más igualados porque al final no vamos a terminar de desarrollarnos", reconoce Fernández de Corres.

De hecho, la alavesa cree que España no desentonaría en la competición más prestigiosa de rugby XV: "Haríamos un buen papel porque en el Mundial ya hemos ganado a equipos del VI Naciones como Italia y hemos dejado fuera a selecciones como Escocia. Incluso hemos ganado a Irlanda. Francia e Inglaterra sí que están a otro nivel, pero contra el resto de equipos podríamos hacer un gran papel". Con todo, la medio melé sabe que "no está en nuestra mano estar o no" en el VI Naciones, por lo que por el momento solo pueden "jugar bien nuestros partidos y demostrar que estamos a un nivel superior".

Eibar y Seven



Fernández de Corres no para. Después de ganar su cuarto título europeo con la selección XV se enroló a la concentración de rugby Seven, con cuyo equipo intentará conseguir la salvación en las dos últimas Series Mundiales que le quedan. Por otro lado, por si no fuera poco, la gasteiztarra también se encuentra en las filas del Eibar de División de Honor, a quien se unió el primer año de covid-19. "Parece que no, pero el rugby a 15 y a 7 son deportes totalmente distintos; entonces como dentro de poco tenemos las Series Mundiales me ha venido muy bien la concentración para no perder el ritmo. En cuanto al Eibar, por el tema de la pandemia tuve que volver a casa y me hacía ilusión jugar en Honor con un equipo vasco. Ahora, aunque he vuelto a Madrid, quería seguir vinculada al club, pero se está haciendo complicado jugar los partidos", concluye.

La actualidad

Juegan todos los vizcainos

División de Honor. La máxima categoría del rugby estatal regresa a la competición con una décimo tercera jornada en la que el Gernika Rugby disputará un encuentro clave ante La Vila. Los basurdes se trasladarán mañana (16.00 horas) a El Pantano para conseguir una victoria ante el rival directo por la permanencia.División de Honor B. El Getxo Rugby viajará el domingo al feudo del CAU Valencia (12.00 horas) en la que será la cuarta jornada del grupo Élite de Honor B. Los dirigidos por David Martín y Brad Linklater necesitan sumar el máximo de puntos posibles si no quieren descolgarse aún de la pugna por el ascenso. En el grupo A de la misma categoría, el Uribealdea ejercerá mañana (16.00 horas) de anfitrión ante el Gesala Okelan Zarautz; mientras que el Valtecsa Universitario Bilbao recibirá el domingo (12.00 horas) en El Fango al Campus Universitario Ourense.

"Es increíble lo que estamos consiguiendo y todo el trabajo que lleva detrás", explica la propia Fernández de Corres