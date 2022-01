El Zuazo tendrá al Málaga hasta en la sopa

EL Zubileta Evolution Zuazo regresa esta tarde a la competición después de casi dos meses de un parón provocado por la disputa del Campeonato del Mundo de España. El conjunto rojinegro jugará la undécima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola frente al Costa del Sol Málaga (19.30 horas/Lasesarre), un rival al que se va a cansar de ver en este mes de enero. Y es que el azar quiso que el combinado andaluz sea también el oponente de las zuazotarras en la segunda fase de la Copa, una ronda a doble partido cuya ida se llevará a cabo el miércoles 26 en el pabellón barakaldarra (20.20 horas) y cuya vuelta será el sábado 29 (18.00 horas) en el polideportivo malagueño de Ciudad Jardín. De esta manera, ambos clubes se enfrentarán tres veces en apenas quince días. La primera de ellas tendrá lugar esta misma tarde, en la pugna por dos importantes puntos ligueros. De hecho, el técnico de Zuazo Joseba Rodríguez ya avisó a las suyas de que es precisamente el duelo de hoy el más importante de los tres que van a disputar ante el Málaga: "Ahora no pensamos en la Copa. Aunque es una competición importante, porque son dos partidos que van a decidir nuestra presencia o no en la fase final, estos dos puntos son más importantes para nosotras porque es en la Liga donde estamos pasando más apuros". Porque, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, el Zuazo marcha en la décima posición de la clasificación, marcando el límite de la salvación con siete puntos –tres victorias, un empate y seis derrotas–. "Estamos en la parte baja de la tabla y no conseguimos alejarnos de la zona de descenso, así que poder sumar algún punto contra el Málaga sería importante de cara al final de esta primera vuelta liguera", prosiguió Rodríguez. Por eso, el míster del Zuazo afirmó que "no vamos a esconder ninguna carta".

Enfrente tendrán a un Málaga que acaba de certificar su pase a los cuartos de final de la EHF European Cup, tras vencer al Juro Unirek Vzv neerlandés; pero que en Liga no está teniendo las buenas sensaciones que esperaba al comienzo de temporada. De hecho, su último encuentro en la competición doméstica se saldó con una imprevista derrota en su propia casa ante el Granollers (29-35). Así pues, las andaluzas están ancladas en la cuarta plaza y con la necesidad de sumar de dos en dos para poder alcanzar las altas cotas a las que aspiran. "El rival al que nos enfrentamos ha dado este año un paso adelante a nivel estructural, económico y deportivo. La pasada temporada logró un triplete histórico para el club. Tiene una de las mejores jugadoras de la Liga, Silvia Arderius, por la que pasa todo su juego de ataque; y una plantilla con internacionales muy desequilibrantes. Por lo que nos van a poner las cosas muy difíciles", reconoció Rodríguez.

intensidad

A pesar de ello, el técnico del Zuazo confía en el potencial de su equipo y en sus posibilidades de rascar algo ante uno de los gallos de la División de Honor femenina. De hecho, para el entrenador rojinegro la clave estará en la "intensidad": "Lo ideal sería mantener nosotras el ritmo ahora que estamos recuperando a gente y tenemos la enfermería casi vacía. Tenemos que intentar que tanto el viaje hasta Barakaldo como el partido de Europa les pase factura y eso se conseguirá intentando darle un ritmo alto al partido, que es lo que nos interesa jugando, además, en Lasesarre". Sea como fuere, Rodríguez auguró un "partido muy duro" en el que sus jugadoras deberán estar "metidas desde el minuto uno" puesto que darle al Málaga es "muy difícil darle la vuelta al marcador".