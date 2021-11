Ruud, el aspirante inesperado

Casper Ruud es el aspirante inesperado en las Finales ATP. El desarrollo de la temporada y las renuncias permitieron al noruego colarse en la cita de Turín por primera vez en su carrera y esta semana se han ido abriendo puertas en el Pala Alpitour y el jugador nórdico, considerado un especialista en la tierra batida, se ha manejado en la rapidísima pista italiana y se ha metido en las semifinales junto a Djokovic, Medvedev y Zverev, los tres grandes favoritos. Andrey Rublev fue la última víctima (2-6, 7-5 y 7-6) en un partido de dos horas y media del jugador de 22 años formado en la Academia de Rafa Nadal, que resistió desde el fondo de la pista para apuntarse su primera victoria ante el ruso tras cinco enfrentamientos.

Hoy a las 14.00 horas le tocará enfrentarse a otro ruso, Medvedev, en un duelo en el que Ruud no tiene nada que perder ante el campeón defensor. "Intentaré luchar y correr hasta que no pueda más. He perdido las dos veces que he jugado ante él, por lo que tendré que idear un mejor plan", comentó el tenista de Oslo, la sorpresa de un torneo copado otra vez por los jugadores europeos.

A las 21.00 horas se medirán Novak Djokovic y Alexander Zverev. Ambos tuvieron ayer un día relajado. El alemán ya se había clasificado el jueves y el serbio cerró la fase de grupos con un partido intrascendente, casi de entrenamiento, ante Cameron Norrie ya que ya había asegurado el primer puesto tras los dos primeros días. Aquí el pronóstico está más igualado, aunque el número 1 del mundo llega con mucha confianza y ninguna presión ante un rival al que ha ganado siete de duelos, el último en las semifinales del US Open. Sin embargo, el alemán se impuso en las semifinales de los Juegos. El de hoy es su cuarto enfrentamiento en las Finales ATP.