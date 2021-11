El Zuazo, a sorprender a un viejo conocido

EN un derbi no hay nada escrito. Ni las quinielas predicen ni las estadísticas pronostican. A esa volatilidad se agarra el Zubileta Evolution Zuazo en la visita que realizará esta tarde (18.00 horas) al Super Amara Bera Bera. Porque el rival donostiarra es el actual líder de la Liga Guerreras Iberdrola, competición en la que puede presumir de continuar invicto tras la disputa de siete jornadas. Pero es que además aún se mantiene con vida y con honores en la EHF European League. Es decir, el club guipuzcoano está de dulce, en un pico de forma; mientras que el Zuazo ha quedado ya irremediablemente inmerso en la pugna de abajo. En la que se intenta evitar a toda costa el descenso. "La realidad es la que refleja la clasificación, aunque nuestra mentalidad y juego hayan dado para más. El hecho es que no hemos logrado sumar más y si queremos salir de la zona de peligro hay que puntuar en esos partidos que parecen imposibles. Estamos donde estamos por algo y hay que dar un golpe de efecto ante rivales de arriba para subir en la tabla", reconoce el entrenador del Zuazo Joseba Rodríguez.

Por ello, sobre el papel, el duelo de esta tarde puede parecer desequilibrado, pero en un derbi vasco nada debe darse por sentado. Por lo que las rojinegras viajan al José Antonio Gasca con la intención de dar la sorpresa de la jornada. "Visitar al líder en su cancha es un reto muy difícil de asumir. En todos los enfrentamientos habidos solo hemos logrado arrancar un punto merced al empate logrado la campaña pasada en un partido sin trascendencia; pero ese punto marca el camino para saber cuáles son las vías para hacer daño al Bera Bera", afirma el míster barakaldarra. Así pues, Zuazo y Bera Bera son dos viejos conocidos. Vecinos y rivales durante las diez temporadas que el conjunto barakaldarra lleva consecutivas en División de Honor. Es decir, ambos combinados se conocen muy bien. Demasiado bien. Tanto es así que el buen hacer del curso pasado de algunas rojinegras no pasó desapercibido para el Bera Bera. Por lo que el club donostiarra, aprovechando la complicada coyuntura económica por la que pasaba la entidad fabril, pescó en aguas zuazotarras. La guardameta Maddi Aalla y la primera línea June Loidi fueron las escogidas. Ambas se marcharon al otro lado de la A-8 para dar un salto cualitativo en su carrera. Para luchar por títulos y competir en Europa. Por eso, aunque Zuazo y Bera Bera ya midieron sus fuerzas en dos amistosos de pretemporada, será la primera vez que las exrojinegras se vean las caras en Liga con su antiguo equipo vestidas de azul.

lesiones

De acuerdo a esto, una de las claves que maneja el Zuazo para rascar algo positivo de Donostia es "regular nuestro desgaste físico". No obstante, como el propio Rodríguez argumenta, "el Bera Bera tiene dos jugadoras por puesto, lo que hace que estén frescas los sesenta minutos. No así nosotras, que disponemos de una rotación muy justa". Y es que el conjunto rojinegro no está teniendo suerte con las lesiones esta temporada y para el encuentro de esta tarde no podrá contar con Maddi Bengoetxea, que también se perdió el pasado duelo ante el Zonzamas; y Alba Sánchez será duda hasta el último momento por culpa de un traumatismo en un dedo.