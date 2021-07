Luz verde para el estreno de la Eusko Label Liga

El remo es un deporte en el que la pretemporada dura más que la propia competición. Muchos meses de preparación y también de especulaciones. Los entrenadores son hábiles en el juego de mostrar y esconder cartas. Los favoritos se prevén durante las semanas previas al primer semáforo verde y las quinielas dan por descendidos a los equipos antes de la primera palada. Pero el agua hace oídos sordos a todo ello y solo respeta al que cumple con el trabajo. Hoy a partir de las 18.00 horas en A Coruña los pronósticos se convertirán en confirmaciones o en errores y solo una tripulación sonreirá con el maillot de líder de la Eusko Label Liga. Santurtzi, el vigente campeón, defiende su trono ante once traineras entre las que se encuentran otras cuatro vizcainas: Urdaibai, Zierbena, Lekittarra y Ondarroa.

El inicio de la Eusko Label Liga apunta al caos. Al igual que el año pasado, no será una contrarreloj lo que decida el primer ganador, será una regata en línea y disputada además en el complicado campo de regatas de A Coruña, donde el viento y las olas acostumbran a ser protagonistas. El margen de error queda desvanecido ya desde la primera palada y las traineras que quieran optar a pelear por la Corona deberán dar un golpe en la mesa desde el primer día. Salir del fin de semana coruñés fuera de la tanda de honor supone un lastre muy complicado de sobrellevar y traineras como la de Zierbena ya lo sufrieron de primera mano el curso pasado, cediendo posiciones al inicio y siendo incapaz de reengancharse.

El orden de las tandas de la primera regata quedó definido en el sorteo realizado en la gala de la presentación de la Eusko Label Liga. Tres clubes de los llamados a estar en la parte alta de la competición serán los encargados de su inauguración. Urdaibai, Zierbena y Hondarribia partirán en la primera tanda junto a Ondarroa. En la segunda tanda, Santurtzi contará con las referencias de sus rivales directos y se medirá cara a cara con otro candidato a las banderas, Orio. También remarán Lekittarra y Ares. Cerrarán la primera jornada Donostiarra, Cabo, Zarautz y Tirán.

Esta será la primera regata de una temporada compuesta por veinte citas. Zierbena (11 de julio), Getxo (18 de julio), Lekeitio (25 de julio), Bilbao (31 de julio), Santurtzi (1 de agosto), Ondarroa (21 de agosto) y el habitual desenlace en Bermeo (18 de septiembre) y Portugalete (19 de septiembre) serán las paradas vizcainas de un calendario más largo de lo habitual.

La ACT no quiere que la locura del arranque se traslade al final de la temporada y presenta la principal novedad del calendario en la última regata del curso. La Bandera El Corte Inglés acostumbra a vivir con la desconfianza que generan sus calles. Las tripulaciones no quieren que el título quede decidido con el sorteo previo y por ello en caso de llegar los dos primeros clasificados con menos de tres segundos de margen, la regata se disputará en formato de contrarreloj y será el potencial de los remeros, sin ningún factor externo, el que decida el nuevo poseedor de la Corona.

VIGENTE CAMPEÓN

En lo deportivo, Santurtzi es el vigente campeón y además se ha reforzado con remeros de calidad, lo que le convierte en el principal candidato a la Corona. La Sotera ya demostró el curso pasado que tiene la calidad suficiente para conquistar la Eusko Label Liga y ahora son sus rivales los que deben dar un paso adelante para desbancarle de su trono. La principal amenaza apunta a ser la del curso pasado, Hondarribia. La cuadrilla hondarribitarra destacó en los descensos invernales, pero luego durante los botes cortos no hizo acto de presencia. Centrados en la temporada de traineras y con una trayectoria firme como aval, los remeros de la Ama Guadalupekoa quieren volver a lo más alto.

Además de estas dos traineras, el abanico de candidatos a las banderas vuelve a ser amplio. Los resultados de la pretemporada y los nombres que componen las tripulaciones vuelven a presentar una gran igualdad en cada regata. Urdaibai, Zierbena, Orio y Donostiarra tienen motivos más que suficientes para estar en la lucha por las regatas. Aunque necesitarán una mayor regularidad que la mostrada el curso pasado para instalarse de manera fija en la tanda de honor y entrar en la lucha por el premio mayor, por la Corona.

La pelea no solo estará en la parte alta. Lejos de la lucha por las banderas, se vivirá una batalla con mucha más tensión. Todos los equipos quieren ahuyentar a las primeras de cambio los fantasmas del descenso, pero no todos lo lograrán y los perdedores vivirán un desenlace de temporada complicado. Ondarroa, Ares, Lekittarra y el recién ascendido Tirán pelearán por evitar el descenso directo y un play-off que ya vivió el curso pasado Zarautz. Los guipuzcoanos esquivaron la pérdida de categoría la temporada pasada y este año también tratarán de evitar las dos últimas regatas.

PROTOCOLO ANTICOVID

Con la pandemia todavía presente en la sociedad, la ACT mantendrá el protocolo de la temporada pasada. Los remeros tendrán un área específica a la que no podrá acceder nadie ajeno a la competición, algo que apunta a mantenerse una vez superada definitivamente la crisis. Por segundo año consecutivo, el habitual color de las márgenes será minimizado y no habrá fan zone ni palco de invitados.

Inicio en A Coruña. La Liga Euskotren arranca también hoy en aguas de A Coruña. La máxima categoría de remo femenino del Cantábrico volverá a contar con las mismas cuatro traineras participantes de la pasada edición: Orio, Arraun Lagunak, Donostiarra y Hondarribia. Las oriotarras arrasaron la temporada pasada y consiguieron casi todas las banderas en juego. Sin embargo, este año sus rivales han dado un paso adelante y amenazan con terminar con su hegemonía. Las dos traineras de Donostia se han reforzado con remeras de mucho nivel y en pretemporada ya dejaron muestras de su potencial. Mientras, Hondarribia parte un escalón por debajo y es la principal candidata al play-off.

Amenaza al dominio oriotarra

liga euskotren

santurtzi

El campeón busca la reválida

Santurtzi arranca la temporada como uno de los grandes favoritos a la Eusko Label Liga. La temporada pasada fue la trainera más regular. En un año marcado por los altibajos estuvo en la pelea por casi todas las banderas y eso le sirvió para aguantar la embestida final de Hondarribia. Esa experiencia y la condición de vigente campeón forman la base de su candidatura, pero además ha mantenido el bloque que le hizo conquistar la Corona y lo ha mejorado con fichajes de remeros contrastados en la categoría. La cuadrilla entrenada por Iker Zabala dejó claro que no solo está compuesta por nombres y demostró que también es capaz de remar a gran velocidad. Arrasó en los botes cortos y consiguió todos los campeonatos de bateles y trainerillas. Ahora es el turno de confirmar ese potencial con el arranque de la temporada.

urdaibai

El deseo de volver a la cima

La misión de Urdaibai es clara: volver a ser el que fue y regresar a los puestos de honor de la Eusko Label Liga. Hace dos temporadas las cosas no salieron y el curso pasado se inició un nuevo proyecto con Jon Elortegi como entrenador. Los bermeotarras degustaron de nuevo las mieles de la victoria, pero les faltó la continuidad necesaria para pelear por la Corona y finalmente acabaron en tercera posición, lejos de los primeros clasificados. Con el objetivo de dar otro paso más, la Bou Bizkaia mantiene a la mayoría de las piezas del curso pasado e incorpora varios remeros para apuntalar varios puestos. Aunque desde el club bermeotarra esperan que el salto de calidad llegue también con la progresión de los jóvenes. Elortegi mantiene la apuesta por los canteranos y no renunciará a darles un buen número de regatas.

zierbena

El objetivo de la eterna mejora

Zierbena no renuncia a nada en esta Eusko Label Liga. Su primer reto será mejorar el quinto puesto del curso pasado y afianzarse entre los botes de la tanda de honor. Una vez ahí, los galipos quieren apuntar a todas las banderas y luchar por la Corona. La cuadrilla preparada por Juan Zunzunegui destaca por su ambición. No importa la categoría de la regata en juego ni la situación en la que se encuentren, su único objetivo es la victoria. El año pasado destacaron en días puntuales, quedando segundos en la Bandera de La Concha y ganando el Campeonato de España, título que este año no podrán revalidar debido al calendario aprobado. Para tratar de ser más regulares y brillar con continuidad en las regatas ligueras, Zierbena presenta una tripulación reforzada con remeros que ya figuraron con anterioridad en el club.

lekittarra

bloque forjado durante años

Lekittarra vuelve a ponerse a prueba otro año más ante la exigencia de la Eusko Label Liga. El curso pasado fueron capaces de pescar en río revuelto y eso les sirvió para salvar la categoría con cierta solvencia. Pero esta temporada todo empieza de cero y los lekeitiarras deben luchar una vez más por evitar los dos últimos puestos de la clasificación. Sin grandes fichajes y con los remeros de casa como parte del bloque, la fortaleza de Lekittarra está en la continuidad del proyecto. La etapa dirigida por Osertz Alday comenzó en la ARC-1 y fue creciendo poco a poco hasta consolidarse entre las mejores traineras del Cantábrico. Una vez ahí, el reto es mantenerse y sacar el máximo provecho a sus recursos. Un buen arranque en la complicada regata de A Coruña será clave para afrontar el año con confianza.

ondarroa

El reto de ser la sorpresa

Ondarroa no termina de conformar un bloque estable de cara a la Eusko Label Liga. Una vez más, las bajas se sucedieron en las tostas de la Antiguako Ama e Iñaki Errasti se vio obligado a reestructurar la tripulación. No es la primera vez que ocurre algo así en el club ondarrutarra y en anteriores ocasiones fueron capaces de sobreponerse y crecer ante la complicada situación, siempre con la gente de casa como principal valor para formar la columna vertebral de la trainera a la hora de buscar la competitividad. El primer objetivo de Ondarroa este año será evitar el descenso y a partir de ahí intentar mejorar el noveno puesto cosechado el curso anterior. La cuadrilla ondarrutarra quiere volver a ser la sorpresa positiva de la temporada y para ello será clave afianzarse en la segunda tanda desde las primeras regatas.