Club de remo de Zierbena: Ambición en un bloque sólido

El proyecto de Zierbena es uno de los más consolidados de la Eusko Label Liga. Creció sin prisas, dando pequeños pasos y hasta llegar a asentarse entre los mejores, convirtiéndose en aspirantes a todos los títulos en juego. Con la premisa de no tocar lo que funciona, este año la plantilla apenas tiene variaciones. El bloque sigue siendo el mismo y solo un par de fichajes apuntalan una cuadrilla de muchos quilates. Otra de las razones del éxito de los entrenados por Juan Zunzunegui es su ambición constante. La especulación no está permitida y cada regata es luchada como si fuera la última. No importa su estatus, en Zierbena quieren ganarlo todo y que este sea el año en el que dan el paso definitivo a la cima.

A la hora de confeccionar la plantilla, desde el club galipo han buscado mantener la continuidad de bloque y realizar los mínimos cambios posibles. Además, los remeros que han llegado conocen a la perfección el día a día en Zierbena. "Tenemos un equipo en la línea del año pasado, para poder disputar todo", afirma Juan Zunzunegui, que da valor al hecho de mantener a la mayoría del grupo: "Es algo importante y más teniendo en cuenta la situación que hay. Hasta diciembre no se pudo remar y nunca sabes si alguno tendrá que quedarse en casa algún día para evitar un posible contagio o confinamiento. Todo lo que tengas adelantado o tener el equipo más hecho hace que no tengas que andar con prisas para meter más sesiones de agua".

Zierbena tiene el punto de mira fijado en la Eusko Label Liga. "La intención es pelear por la liga. Hay que hacer todo muy bien y tener todo de cara para poder estar ahí. Después, va a marcar lo que se haga en las primeras regatas y cómo vengan las condiciones", apunta Zunzunegui. Un buen inicio es fundamental para colarse en una tanda de honor que tiene muchos aspirantes y solo cuatro huecos, algo que los galipos no consiguieron el curso pasado y eso fue uno de los lastres decisivos para que pudieran escalar más posiciones. "Estuvimos un poco a remolque toda la liga al no poder estar en la tanda de honor. Fuera de ello es complicado. Te tiene que salir una buena regata y tener las condiciones a favor para engancharte", añade el entrenador vigués.

Esa situación se debe en gran parte por la gran igualdad que reina en la Eusko Label Liga en todos los frentes. Zierbena es uno de los aspirantes a lograr banderas este verano, pero se enfrentará a muchos otros candidatos. "Con las diferencias que hay entre equipos, no hay margen ni para tener mala suerte.



Un día malo puede hipotecarle mucho a alguien que esté peleando por la liga. Arriba los fallos se pagan caros", apunta Zunzunegui. Es la dinámica de estas últimas temporadas, sorpresas en días puntuales y la exigencia constante de rozar la perfección para que los puntos no vuelen. "El ejemplo lo tuvimos el año pasado. Se puede hacer un primero y un último el mismo fin de semana. Algo impensable hace unos años. Hay que estar preparado para saber gestionar si te vienen de cara como si te viene alguna torcida", declara el técnico de la cuadrilla vizcaina, que el curso pasado también vivió ese vaivén, ganado una bandera y también cosechado un octavo puesto.

El otro gran reto de Zierbena es la Bandera de La Concha. Septiembre está lejos y todavía queda mucho para la disputa de la regata más prestigiosa del Cantábrico, pero eso no quita que se mantenga en el pensamiento. "Tenemos ganas de ganarla. Está claro que es una regata complicada, tres días en los que no se puede fallar. Hay que andar bien y por lo menos no tener peor suerte que el rival. Es uno de los objetivos de la temporada, el tema es que todo el mundo tiene ese objetivo", reconoce Zunzunegui. El club galipo, con dos segundos puestos, ya ha estado cerca de conquistar la bandera donostiarra y espera tener la oportunidad de pelar de nuevo y, esta vez, triunfar en la bahía.

sin estatal

Aunque esta temporada ya tiene una espina pendiente para Zierbena. El calendario de la Eusko Label Liga no contempla dejar un fin de semana libre para el Campeonato de España y eso deja a los 'galipos' sin la posibilidad de revalidar el título conseguido el curso pasado. "Son cosas que se deberían hacer con más cabeza, más tiempo y de una forma que no perjudique a nadie. Como entrenador y remero de Zierbena no me parece bien. Es un título que hemos ganado dos veces en los últimos tres años y, ahora mismo, por una decisión del calendario parece que nos van a dejar sin opción de revalidar un título", comenta Zunzunegui.

la plantilla

Entrenador

Juan Zunzunegui 8ª temporada

Patrones

Borja Gómez Propio

Aitor Lazcano Canterano

Remeros

Jaime de Haz No propio

Raúl García Propio

Alberto González No propio

Adrián González No propio

Marcos González Canterano

Iñigo Ibáñez Canterano

Asier Llanas Canterano

Gaizka Llanas Canterano

Eleder López Canterano

Aitor López Canterano

Sergio Montenegro Propio

Francisco Montes Propio

Ismael Montes No propio

Endika Morán Canterano

Carlos Palazuelos No propio

Iker Pascual Canterano

Mikel Portularrume No propio

Efrén Sánchez No propio

Eladio Sánchez Propio

Iñaki Urquijo Canterano

Alberto Vidal Propio

Juan Zunzunegui Propio