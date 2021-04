Baile de fechas con el calendario de remo

Los clubes que forman parte de la ACT aprobaron los calendarios para las próximas Eusko Label Liga y Liga Euskotren con una fecha programada poco habitual para estas competiciones, el primer fin de semana de agosto. El 31 de julio y el 1 de agosto, las embarcaciones de las mejores ligas del Cantábrico acudirán a bogar a Bilbao y Santurzi y el Campeonato de España de Traineras, fijado esos días, quedará huérfano de sus favoritos si no cambia su fecha, algo que parece poco probable. Esta decisión provocó un efecto dominó de acontecimientos que afectó directamente a los campeonatos territoriales y al Campeonato de Euskadi, donde están en juego los billetes para el estatal. Este escenario es otra muestra más de la ruptura entre los clubes de la máxima categoría y la Federación Española de Remo, cuyo campeonato cada año cuenta con menos participación y pierde reputación temporada tras temporada.

A día de hoy, la celebración del Campeonato de España con los botes de la ACT parece imposible. La Federación Española de Remo mantiene sus fechas en el 31 de julio y en el 1 de agosto y los clubes de la asociación dejaron claro que no iban a guardar un fin de semana de verano para disputar el estatal. De celebrarse en esas fechas, solo podrían acudir las embarcaciones de la ARC-1, que han liberado en su calendario ese fin de semana. Tampoco podrían estar en esta cita las traineras femenina vascas, algo que viene siendo habitual en los últimos años. En esta ocasión, la Liga Euskotren tiene las ya mencionadas regatas de Bilbao y Santurtzi y la ETE también tendrá competición el domingo, con la disputa de la bandera de Hibaika.

Este es otro capítulo más del declive que viene sufriendo el Campeonato de España en los últimos años. Las renuncias a participar en él son una costumbre y en la pasada edición solo participaron siete botes masculinos y ninguno femenino pese a que en esa ocasión, a diferencia de las anteriores, sí que hubo premios. Zierbena conquistó el título tras ganar en un bonito duelo a Orio en la final, el tercer lugar fue para Santurtzi y cuarto terminó Pedreña, que se hizo cargo de organizar el evento. También participaron Urdaibai, Camargo y Actividades Náuticas de Castro.

El calendario de la ACT no solo influye en la disputa del estatal, el Campeonato de Euskadi también se ve afectado. Tradicionalmente, esta cita se celebra en días festivos o en fin de semana y este año coinciden que los festivos del mes de julio son en fin de semana. Además, no solo existe un problema de fechas, también de logística. La idea de la Federación Vasca de Remo era celebrar su campeonato el 25 de julio en Lekeitio, habitual campo de regatas para esta disputa. No obstante, en ese mismo día y escenario está programada la regata de la ACT de esa jornada.

Ante esta saturación de fechas, los clubes de la ACT realizaron una propuesta a las federaciones para adelantar los campeonatos al mes de junio y celebrarlos antes del comienzo de la Eusko Label Liga y la Liga Euskotren. La intención de este proyecto no es solo encontrar un hueco a las citas de fuera de las ligas, también evitar así una saturación de regatas en el mes de julio y que las tripulaciones no tengan que disputar cinco citas en poco más de una semana.

Todavía faltan meses para el pistoletazo de salida de la competición de traineras, pero las federaciones ya trabajan para fijar el calendario definitivo después de los cambios producidos por la programación de la ACT. El martes, la Federación Vasca de Remo tuvo una reunión para abordar estos temas y hacer en los próximos días una propuesta oficial a los clubes. Este nuevo calendario será definitivo en la próxima Asamblea Ordinaria de la Federación Vasca de Remo y entre las opciones está adelantar los campeonatos, algo improbable en el caso del estatal, o fijar las nuevas fechas entre semana durante el periodo de la Eusko Label Liga y la Liga Euskotren.