Sueños cada vez más reales para Teresa Errandonea

El trabajo convirtió los sueños de Teresa Errandonea (Irun, 1994) en objetivos. Los hizo reales. Los Juegos Olímpicos y grandes campeonatos, que hace muchos años eran algo demasiado lejano, pasaron a ser una meta asequible. La labor de Ramón Cid, su nuevo entrenador, y pasar a entrenar en Donostia hicieron explotar el potencial de la vallista guipuzcoana a principios de 2020, que consiguió rebajar su marca hasta el 8,00 en los 60 metros vallas. Pero llegó la pandemia y todo se detuvo. Un año más tarde, en la nueva temporada de pista cubierta, Errandonea ha demostrado que su mejora no es una casualidad y logró en Gante la mínima para sus primeros Campeonatos de Europa de Pista Cubierta, que se disputan desde este jueves hasta el domingo en la localidad polaca de Torun. Además de Errandonea, el otro vasco que competirá en estos Europeos será el iruindarra Asier Martínez, también en los 60 metros vallas.

Errandonea afronta con mucho entusiasmo el Campeonato de Europa. Sabe que todavía este curso no le ha salido la carrera perfecta y espera que Torun sea el escenario de su nueva marca personal. "El principal objetivo es pasar a las semifinales y acercarme a mi marca y, si puedo, rebajarla. Al final son vallas y estamos todas muy cerquita unas de otras, cualquier cosa puede pasar. La que cometa menos errores pasará de ronda", apunta. La irundarra debutará el sábado a las 12.10 horas.

La progresión de Errandonea se debe a pequeños cambios que han provocado que su enorme potencial quede traducido en resultados. La vallista comenzó a trabajar con Ramón Cid y se trasladó a Donostia, donde encontró unas condiciones más apropiadas para entrenar: "En Irun estaba muy a gusto, pero las instalaciones nos condicionaban mucho porque entrenaba en una pista de aire libre y teníamos que estar pendientes del clima. Ahora no tengo que mover ningún entrenamiento y hago lo que me toca en los días que toca". Además, no solo ha variado su forma de entrenar, también sus rutinas fuera del tartán. "Tuve varias lesiones y queman mentalmente. No quiero volver a eso y por ello necesitaba un cambio en todos los aspectos. Ahora ya no tengo 19 años y me lo estoy tomando de otra forma. Soy mucho más consciente de que hay que cuidar la alimentación, los descansos previos a ir a entrenar y esas cosas que antes no me tomaba tan en serio", añade.

El Campeonato de Europa de Pista Cubierta es el presente de Errandonea, pero en el horizonte aparece una cita que es casi imposible de apartar de los pensamientos: los Juegos Olímpicos. "Cada vez los veo más reales. Estoy con muchas ganas y ojalá lo consiga por Ramón, mi familia y toda la gente que me ha estado apoyando", afirma la irundarra, que deberá trasladar su buena pista cubierta al aire libre para así mantenerse entre las 40 mejores de la especialidad en el ránking mundial (actualmente es la 33). "Mis problemas en el cien eran técnicos y desde que empecé con Ramón ya no se me hacen tan largos. Estoy con muchas ganas porque creo que la marca del 100 todavía no me ha salido", reconoce y espera que una temporada "más o menos normal" le permita mejorar su posición y lograr el ansiado billete.

SALIDAS NULAS



En los últimos días, Errandonea ha sido noticia debido al debate surgido tras su salida nula en el Campeonato de España de Pista Cubierta. La velocista criticó en sus redes sociales la norma que indica que si un atleta reacciona antes de una décima se considera que su salida es nula y varios atletas y entrenadores salieron en su defensa considerando que esta regla está obsoleta. "Esto lleva pasando un montón de años y me siento súper afortunada de que a raíz de que pusiera ese texto en las redes sociales, la gente le haya estado dando tanta bola porque al final no soy la primera ni la última a la que le pasa", apunta la irundarra, que tiene claro que es necesario revisar esta norma: "Los vallistas entrenamos mucho la salida y la capacidad de reacción y con esta norma se está perjudicando a gente que es explosiva. ¿Por qué tenemos que estar esperando si somos capaces de reaccionar en nueve centésimas? Al igual que otros aspectos en el deporte y en la tecnología se van adaptando, esta norma tiene que avanzar".