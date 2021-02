Jon Rahm termina quinto en el Genesis Invitational

Jon Rahm firmó su mejor vuelta de la semana en el último día del Genesis Invitational, pero no le sirvió para aspirar a la victoria, que siempre le quedó bastante lejos después de que en las tres rondas anteriores no lograra unos registros bajos. El domingo salió al campo a ocho golpes del liderato de Sam Burns y en un buen partido junto a Xander Schauffele y el recuperado Francesco Molinari y con un arranque de cuatro birdies en los primeros seis hoyos, asaltó el Top 10 y llegó a colocarse a cuatro golpes del estadounidense. La tarea era muy complicada, más que nada porque había muchos jugadores por medio y el domingo las condiciones en el Riviera Country Club eran bonancibles y propicias para hacer vueltas bajas, pero Rahm no dejó de intentarlo a partir de mejorar en todos los aspectos del juego.

Su primer bogey en el hoyo 8 lo compensó inmediatamente con un birdie en el 9, aunque le quedaba por delante la parte más complicada del campo y una distancia que Burns estiró de nuevo en sus primeros hoyos. El vizcaino hizo otro birdie en el 11, aunque ya entonces jugaba sin aspiraciones al triunfo. Otro bogey en el 14 y el séptimo birdie del día en el 17 le permitieron cerrar la vuelta con cinco bajo par, la tercera mejor del día en el recorrido de Pacific Palisades. El domingo sí facturó los tres pares 5, algo que le faltó en los tres primeros días para darse alguna opción más de ganar el torneo en el que Tiger Woods ejerce de anfitrión con su fundación.

El sábado Jon Rahm rompió una racha de 24 vueltas consecutivas jugando al par o por debajo y sin firmar una semana en su mejor versión acabó el Genesis Invitational en el quinto puesto igualado con Viktor Hovland y Matthew Fitzpatrick, que es a su vez su quinta posición entre los diez primeros en sus últimos seis torneos. En sus estadísticas de la semana aparece que el barrikoztarra apenas cogió la mitad de las calles, algo que penaliza en Riviera, aunque su juego corto le permitió ser de los mejores en greenes en regulación. Sin embargo, el putt no le acompañó en la medida necesaria y eso le dejó sin la recompensa a su juego.

La próxima cita para Jon Rahm será esta semana en el WGC-Workday que se celebrará en el Concession Golf Club de Brandenton (Florida) y en la que se reunirán los mejores clasificados de los distinto circuitos profesionales del mundo, entre ellos los quince primeros del mundo. Este torneo ocupa el sitio en la serie de Campeonatos del Mundo del evento mexicano de Chapultepec, cancelado este año por la pandemia.

'play-off' decisivo Sam Burns acusó la presión y se fue hundiendo con el paso de los hoyos y así al cierre de esta edición, la victoria en el Genesis Invitational se le iban a jugar en un play-off el californiano Max Homa, que falló un putt de metro y medio en el hoyo 18 para hacer birdie y ganar en su casa, y Tony Finau, que buscaba el triunfo que lleva persiguiendo muchos años con actuaciones destacadas y que firmó la mejor vuelta de la jornada.