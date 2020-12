Jon Santacana no tiene límites

Dentro del marco del Mendi Film, el esquiador paralímpico donostiarra protagoniza un documental donde narra su trayectoria deportiva y su vida fuera de las pistas junto a su guía Miguel Galindo

"MIGUEL es una de las personas que he conocido en mi vida que más entiende cómo veo yo", explica Jon Santacana. Lo dice tranquilo, a más de 2.500 metros de altura, en lo alto de la ladera de un monte tan escarpado como nevado. Y lo dice sobre sus esquís. Siempre sobre sus esquís. El donostiarra es uno de los deportistas paralímpicos más laureados del panorama internacional. Siete medallas en los Juegos, 17 en Mundiales y tres títulos de la Copa del Mundo es su palmarés en los últimos 17 años. Y todas y cada una de esas victorias las consiguió con Miguel Galindo a su lado. Como guía y, sobre todo, como amigo. Porque cuando apenas era un niño, a Santacana le diagnosticaron la enfermedad de Stargardt, una degeneración precoz de la retina que le dejó con tan solo un 5% de visión. Tenía 8 años y, sin entender muy bien qué le pasaba, se juró que nada le alejaría de sus objetivos. Dos inviernos después, conoció la nieve y la montaña y entonces puso en práctica su promesa. Así que su tenacidad y entereza le llevaron a ser primero autodidacta y después un profesional del esquí. Y conocer a Galindo le colocó en el podio de las pruebas más importantes del circuito mundial. El donostiarra se convirtió en un referente en el esquí adaptado; y ahora, 32 años después, su historia se ha llevado a las salas de cine.

De esta manera, Sin límite es una película dirigida por Daniel Fernández-Cañadas que narra la trayectoria de Santacana y Galindo y que, después de resultar ganadora del Rotterdam Sports Film Festival, aterriza en la décimo tercera edición del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia (este jueves, 18.00 horas en la Sala BBK de Bilbao y mañana 19.15 horas en los cines Golem de la Alhóndiga). "Es un grandísimo documental que muestra todo su recorrido y cómo es la vida de un deportista de élite con discapacidad. Pero la razón por la que está en la sección oficial del festival es porque, siendo el esquí un deporte individual; Santacana y Galindo son un ejemplo claro de lo que es un deporte de equipo en la montaña. En la película se trata la relación de ambos, cómo afrontan sus momentos de crisis y el camino que les queda tras la separación", explica Jabier Baraiazarra, director del certamen patrocinado por DEIA.

Para Santacana, esta película "resume muy bien" su vida: "Salen cosas muy íntimas porque ha sido un camino largo, difícil y emocionante que, sin embargo, se ha hecho paso a paso. Poco a Poco. Ha quedado algo muy bonito". Es una documental que va a 120 kilómetros por hora, la velocidad máxima que puede llegar a alcanzar Santacana en pleno descenso. Y siempre por delante de él, a escasos metros y a muchos menos segundos, Galindo marcha con la misma celeridad. El oscense es la vista de alguien que solo ve un 5%. Así que, compartiendo uno de los cinco sentidos, ambos desafían al vértigo y descienden en plena lucha contra el cronómetro. Trazan curvas cerradas, sortean puertas imposibles y esquivan montículos y baches de pistas blancas que cambian en un parpadeo. Se convirtieron en los mejores. Pero no solo compartieron vista, metas y títulos. También 17 años –y 23 medallas– de su vida. "Hemos sido y somos amigos. Esa es la clave de haber estado compitiendo y entrenando tanto tiempo", reconoce Santacana. Tal fue su compenetración, empatía y complicidad, que incluso desarrollaron un lenguaje particular. Común y propio. Un idioma que, acompañado de la tecnología bluetooth, les permitió comunicarse en pleno descenso. Así Santacana pudo anticipar los movimientos, intuir las curvas y percibir los cambios de rasante. Así ambos consiguieron superar la barrera de las pruebas de velocidad, su talón de Aquiles, para reinar en todas las especialidades del esquí adaptado.

otra vida "Nuestra vida es una montaña rusa, no se llegan a estar 17 años así si no has hecho algo grande. La pena es que esto se acaba", es una de las frases que más resuenan en Sin Límites. La pronuncia Jon Santacana, consciente de que la pareja más longeva y laureada del esquí estatal tenía fecha de caducidad. En septiembre de 2019, la rodilla de Miguel Galindo anunció su retirada de este tándem. El aragonés no aguantó más y se despidió del deporte profesional. Así que Santacana comenzó con su nueva vida, esa que ya le mantiene 16 meses alejado de la competición: "Para cualquier deportista de alto nivel es complicado acabar con la vida deportiva y retomar una más cotidiana. Por lo que ahora estoy adaptándome, trabajando y disfrutando de los amigos y la familia. Pero me siento muy satisfecho con lo que he conseguido, no me queda la sensación de que me haya faltado algo. Estoy muy feliz".

