Bottas salva el honor

El Gran Premio de Sakhir, penúltimo certamen de la temporada, no contará con Lewis Hamilton. El británico causa baja por su positivo en covid-19. La ausencia genera expectación sobre su máquina Mercedes. Brinda la posibilidad de ver a otro piloto, en este caso a George Russell, al volante del monoplaza que maneja el inglés, cuyos éxitos siempre se han puesto en tela de juicio por la superioridad de su coche. ¿Gana Mercedes, lo hace Hamilton o ambos son un complemento perfecto? El novato Russell podría ofrecer alguna respuesta.

Cuando Valtteri Bottas recaló en 2017 en Mercedes, las dudas se cernieron sobre los méritos del finlandés para ponerse a bordo del bólido campeón. Desde entonces, los duelos con Hamilton se han resuelto de forma clara: 53-24 favorable al británico en las tandas de calificación y 56-20 también con el inglés destacado en carrera.

Durante esta etapa de reinado de Hamilton, el de Stevenage siempre se ha preocupado de ensalzar el nivel de Bottas, quizá para así proteger la calidad de sus logros. No obstante, en el presente campeonato la ventaja del heptacampeón es abrumadora: 332 puntos, por los 201 de Bottas, quien se debate con Max Verstappen por el subcampeonato. ¿Es Bottas un piloto mediocre o Hamilton es un portento?

En la aparición de Russell viajaba el morbo, porque podría arrojar respuestas. El también británico, de 22 años, posee contrato con Mercedes. Corre como piloto cedido en Williams, pero se antoja como el futuro de la escudería alemana. En su segundo año en la Fórmula 1 y en el marco del cara a cara que se vive en el seno de Williams, Russell ha batido a su compañero de equipo, el debutante Nicholas Latifi, en las sesiones de calificación con un marcador de 15-0 –es el único con semejante bagaje junto a Verstappen en el marco de Red Bull– y por 9-6 en las jornadas dominicales.

La expectación estaba –y seguirá estando el día de hoy– en ver de qué es capaz un inexperto aunque talentoso Russell frente a un veterano Bottas. En caso de salir exitoso el inglés, habrá argumentos para devaluar las andanzas de Hamilton y atribuir loas a Mercedes. Si bien, los teóricos de las conspiraciones auguraban que Mercedes podría optar por poner a Russell un coche mermado de prestaciones para proteger la gloria cosechada por Hamilton, que aún no ha renovado su contrato para 2021.

diferencias mínimas

Lo cierto es que el viernes Russell fue el piloto más rápido en las dos prácticas libres. Mientras, Bottas fue cuarto en el primer ejercicio (a 0,3 del mejor crono) y undécimo en el segundo (a 0,6). Ayer, en los terceros libres, Verstappen fue primero, Bottas acabó segundo (a 0,2) y Russell fue séptimo (a 0,6). A la hora de la verdad, en la qualifying, Bottas salvó el honor al firmar la pole, aunque por el escaso margen de 26 milésimas sobre Russell, cuyo objetivo hasta este fin de semana era sumar puntos, lo que aún no ha conseguido en la F-1, y que hoy luchará por la victoria, y que además no tiene nada que perder porque ya ha demostrado que no está lejos del escudero de Hamilton sin conocer los entresijos del coche. Si Russell gana hoy, el nivel de Hamilton será cuestionado, al igual que el de Bottas. Sería Mercedes quien acapararía la gloria de Sakhir y de los siete últimos años de hegemonía. En paralelo, Verstappen, que calificó en tercer lugar a 66 milésimas del poleman, querrá aprovechar la baja de Hamilton y el duelo que se intuye entre Bottas y Russell. El morbo toma asiento.

gp de sakhir

Parrilla de salida

1. Valtteri Bottas (Mercedes)53,377

2. George Russell (Mercedes)53,403

3. Max Verstappen (Red Bull)53,433

4. Charles Leclerc (Ferrari)53,613

5. Sergio Pérez (Racing Point)53,790

6. Daniil Kvyat (AlphaTauri)53,906

7. Daniel Ricciardo (Renault)53,957

8. Carlos Sainz (McLaren)54,010

9. Pierre Gasly (AlphaTauri)54,154

10. Lance Stroll (Racing Point)54,200