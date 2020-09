La 'Sotera' roza la Eusko Label Liga tras ganar por 26 centésimas en Bermeo

26 centésimas significaron un mundo el sábado.. 26 centésimas para definir un único puesto, pero para dar otro golpe a la Eusko Label Liga. 26 centésimas para ganar confianza y dar otro pasito más hacia la historia. Esa fue la distancia que separó en aguas de Bermeo a Santurtzi y Hondarribia. Pocos centímetros decantaron el triunfo de la Sotera y el campeonato cogió un ligero tono morado a falta de solo una jornada. Queda la siempre complicada Bandera de El Corte Inglés, pero esos tres puntos de ventaja que marcan el liderato santurtziarra dan moral a la cuadrilla preparada por Iker Zabala. Las dos traineras líderes de la competición protagonizaron un duelo repleto de emoción. Todo el rato a la par, sin que las ventajas superaran en ningún momento los dos segundos. Solo la txanpa final decidió al ganador y ahí la proa de la Sotera marcó un triunfo que vale más que una bandera.







Cita clave en la ría

Clasificación de la XXXVIII Ikurriña de Bermeo

Fue una regata sin concesiones. Disputada en un campo de regatas muy técnico y que tuvo toques de épica debido a la lluvia y el viento que no faltaron durante toda la jornada.al mismo tiempo que su fuerza para tratar de arañar segundos al cronómetro.Las dos traineras fueron toda la regata a la par y la Ama Guadalupekoa trató de acercarse constantemente a la calle cuatro. Sin embargo, los santurtziarras defendieron su terreno. Aguantaron siempre a la estela, sin dar la distancia suficiente para que los hondarribitarras pudieran maniobrar y mantuvieron un rumbo constante. En esa batallay tuvo que volver a su calle, pero las advertencias quedaron en eso y no recibió ninguna sanción.La fortaleza mental fue una de las claves del triunfo de Santurtzi. Durante gran parte de la regata, Hondarribia fue en cabeza y amenazó con marcharse en solitario. Su ritmo constante obligó a los vizcainos a exprimir cada palada para no descolgarse y tratar de llegar al cara o cruz final. Pero ese sufrimiento queda compensado por la alegría que supone la conquista de la Corona CaixaBank y eso en las tostas santurtziarras lo sabían. En la tripulación de la Sotera hay remeros curtidos en mil batallas. Aficionados de la lucha hasta la última palada. Eso les permitió mantener la sangre fría y centrarse en su trabajo a pesar de las señales para el pesimismo. Su fe dejó todo en el aire y a la hora de la verdad llegó el remate definitivo.Antes de la batalla entre Santurtzi y Hondarribia,La Bou Bizkaia, que en el último mes se descolgó de toda pelea, quiso brillar en su campo de regatas y salió con muchísima fuerza. Su buena puesta en acción le permitió coger una renta de dos segundos sobre todos sus rivales. Sin embargo, ayer no fue el día de los bermeotarras. La regata fue el campo de batalla de los dos líderes y pronto impusieron su jerarquía. Primero fue Hondarribia el que cogió la proa de la regata y a continuación Santurtzi superó a Urdaibai.pero no aguantaron el ritmo y tuvieron que centrarse en la batalla por el tercer puesto, que finalmente fue para Urdaibai.A partir del despegue de Hondarribia y Santurtzi la tónica se mantuvo hasta el último largo. Los hondarribitarras mandaron durante casi toda la regata y trataron de romper definitivamente la tanda. Pero la imagen de la Sotera nunca se hizo más pequeña. Estuvo constantemente a la par de la Ama Guadalupekoa, sin dejar que la ventaja superara los dos segundos. Remada sólida, buenas ciabogas, pocos errores€ las dos embarcaciones rozaron la perfección.A falta de 400 metros para la meta, las dos traineras estaban a la par. Hondarribia, empeñado en buscar la calle de Santurtzi, recibió el enésimo aviso y tuvo que cambiar de rumbo. Esa maniobra le hizo perder un segundo, una ventaja mínima convertida en abismo.en la txanpa final. Un esfuerzo para acercarse a la bandera y a la Eusko Label Liga. Pero la Ama Guadalupekoa no tiró la toalla y aceptó el envite. Las dos embarcaciones entraron completamente pegadas pero en la última palada la proa de Santurtzi aguantó en cabeza.Ahora, Santurtzi deberá hacer bueno el resultado obtenido ayer y defender los tres puntos de ventaja que tiene sobre Hondarribia. Un tercer puesto daría matemáticamente a la Sotera la primera Corona CaixaBank de su historia. Sin embargo, el campo de regatas de Portugalete es propenso a las sorpresas y eso alimenta las esperanzas de Hondarribia, que en caso de empate se llevaría el título por su mayor cantidad de victorias..1. Santurtzi 19.54:98.2. Hondarribia 19.55.24.3. Urdaibai 20.15:62.4. Orio 20.15:70.5. Zierbena 20.19:58.6. Cabo 20.25:88.7. Donostiarra 20.35:78.8. Lekittarra 20.45:64Clasificación de la Liga Eusko Label a falta de una regata:.1. Santurtzi 166 puntos.2. Hondarribia 163.3. Bermeo Urdaibai 147.4. Orio 147.5. Zierbena 143.6. Donostiarra 137.7. Cabo 102.8. Lekittarra 79