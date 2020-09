Garbiñe Muguruza saca el carácter ante Gauff

Garbiñe Muguruza ya está en la tercera ronda del Premier 5 de Roma tras dar en su primer duelo ante Cori Gauff una lección de carácter y templanza. La estadounidense de 16 años no es ninguna perita en dulce para nadie, aunque aún en tierra batida necesita pulir su juego, y no estuvo lejos de ganar ya que dominaba por 2-0 en el tercer set tras plantear con su habitual determinación dura batalla a la de Caracas, que no lograba imponer su juego agresivo en los dos primeros: 7-6 y 3-6.

Pero en ese momento sacó Muguruza su mejor versión y logró cerrar el partido con un parcial de seis juegos a uno tras dos horas y media. La vasco-venezolana siguió presionando el segundo saque de Gauff, lo que la llevó a cometer quince dobles faltas, y se hizo fuerte en la línea de fondo para destrozar en ese final las defensas de su joven rival, que se vio sometido y no pudo reaccionar en ese tramo final. "No importa la edad que tiene, no pienso en ello. Creo que es una gran competidora", comentó Muguruza sobre Gauff que le llevó al límite. "Quiero jugar este tipo de partidos para ir mejorando", añadió la jugadora caraqueña que ahora se medirá a la británica Johanna Konta, otra jugadora rocosa y que no concede demasiado en la pista. Lo hará "sin demasiadas expectativas porque no he jugado desde hace mucho tiempo y estoy intentando disfrutar lo máximo posible. Solo quiero ser humilde en la pista e intentar jugar cada partido como si fuera el último".

En el resto de la jornada, destacó la victoria de Viktoria Azarenka. La bielorrusa, reciente campeona en Cincinnati y finalista en el US Open, endosó un doble 6-0 a Sofia Kenin, última campeona del Abierto de Australia. También cayeron Kiki Bertens, quinta favorita, y Petra Martic, octava.

En el Masters 1000 masculino, Dusan Lajovic derrotó a Milos Raonic y se enfrentará hoy a Rafa Nadal. Perdieron Fabio Fognini ante Ugo Humbert y Andrei Rublev ante Hubert Hurkacz.

CAE LA KREMLIN CUP Por otro lado, el covid-19 sigue afectando al tenis y ayer se anunció que queda cancelada la Kremlin Cup que debía disputarse en sus dos versiones ATP y WTA a finales de octubre en Moscú.