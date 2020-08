Peio de Vega sustituye a Carlos Rodríguez en Kaiku

Las opciones de Kaiku para salvarse cada vez son remotas y ayer apostó por un revulsivo para tratar de buscar un cambio de dinámica y conseguir una mejora que no termina de llegar y que sirva para cambiar la mala dinámica. Carlos Rodríguez fue cesado y en su lugar llega Peio de Vega, ex remero de la Bizkaitarra y con experiencia como entrenador en Lutxana, Deusto, Arkote y Portugalete. La directiva sestaoarra, que ya se había planteado tomar esta decisión antes del parón, optó por realizar definitivamente este cambio después de las regatas de Hondarribia y Ondarroa, donde los sestaoarras no dieron muestras de cambiar la tendencia del año y el sábado dieron una muy mala imagen al quedar a casi treinta segundos del penúltimo.



Peio de Vega. Foto: José Mari Martínez



"Queríamos pensar que el sábado podíamos empezar a recortar puntos con nuestros rivales más directos, pero nada más lejos de la realidad. Eso ha hecho que tengamos que plantearnos un cambio que sirva de revulsivo y a ver si una visión diferente hace que podamos ver lo que Carlos ha estado buscando y no ha encontrado", declaró Amador Anton, presidente de Kaiku, quien agregó que "para nada ponemos en duda el trabajo que han hecho y estamos agradecidos con el cuerpo técnico". Esta decisión fue aceptada por el propio entrenador cántabro. "Está claro que la directiva tiene detrás muchas responsabilidades y al final había que tomar una medida. No se podían quedar parados. Es entendible y yo lo asumo. Por mi parte me voy con la cabeza bien alta porque he hecho todo lo que estaba en mi mano. Estoy muy agradecido por estos dos años y espero que Kaiku se salve porque se lo merece", declaró Rodríguez a DEIA.

El relevo



El técnico escogido para sustituir a Rodríguez es Peio de Vega. El entrenador conoce el club, ya que fue remero de Kaiku desde 1985 hasta 1991. "Es muy difícil y los rivales son duros. Pero una cosa que aprendí en Kaiku con 18 años es que hay que luchar hasta la última palada y eso vamos a hacer", comentó el nuevo entrenador de la Bizkaitarra, que reconoce que se ve "capacitado de aportar algo al equipo y al club".

El reto de Peio de Vega no será sencillo. Kaiku es el colista de la Eusko Label Liga y está a once puntos de Ares, undécimo clasificado y que ocupa el puesto del play-off. En las dos últimas regatas, los sestaoarras no dieron con la clave y no pudieron cambiar la tendencia, protagonizando una muy mala regata el sábado y otra con altibajos el domingo. El nuevo técnico deberá buscar una reacción rápida para volver a reengancharse a la batalla de la salvación.

La Actualidad

La lucha por el 'play-off'

Siete equipos. La ACT dio a conocer ayer los siete equipos que solicitaron su invitación para aspirar al 'play-off' de la Liga Euskotren, que lo compondrán el cuarto clasificado de la máxima categoría y los ganadores de la LGT y de la ETE. Los equipos inscritos de la segunda competición vasca son Ondarroa, Deusto, San Juan, Tolosaldea, Hibaika y Zumaia. Mientras, desde Galicia la única embarcación apuntada es la de Cabo, por lo que tiene su plaza asegurada en el 'play-off'. Las de Boiro son las actuales líderes de su competición. Las otras dos plazas tienen claros candidatos. Tolosaldea, vencedor de todas las regatas de la ETE disputadas hasta el momento, es el gran favorito y, salvo una inesperada remontada, estará acompañado por Hondarribia, colista en la Liga Euskotren a tres puntos de Arraun Lagunak y con solo dos regatas por disputarse.

