Juventud, el divino tesoro del Zuazo

tRAS cinco meses parado, el Zubileta Evolution Zuazo ha echado a rodar de nuevo esta semana. Y lo ha hecho más joven que nunca. Un confinamiento y una cancelación de temporada después, el conjunto rojinegro regresó el lunes al parqué de Lasesarre manteniendo el mismo grupo de jugadoras que finalizaron décimas el curso pasado. Tan solo ha sufrido tres salidas, las de Amaia González de Garibay, Nayla de Andrés y Alexandra Gil, que han sido compensadas con un fichaje, el de Isi Fernández-Agustí, y dos ascensos desde el juvenil, los de Naia Puigbó y Ana Arozamena. Sin embargo, ahora el Zuazo es más joven que nunca. El pipiolo de la Liga Guerreras Iberdrola. "Las bajas han sido duras porque se nos han ido jugadoras veteranas, las más mayores del equipo, como Amaia y Sandra. Como las incorporaciones han sido Isi, que cumplirá su segundo año en senior, y de la cantera, pues hemos rejuvenecido muchísimo. Así que espero que jugadoras que antes estaban tapadas, como June Loidi o Maddi Aalla den un paso adelante", explica Haito, el técnico rojinegro. Porque, a partir del próximo 12 de septiembre, el Zuazo afrontará una nueva temporada en la élite con una plantilla de 21 años de media. De hecho, la más mayor será Ainhoa Hernández. Una veterana de solo 26 primaveras.

La pivote asume su papel con orgullo, pero también con sorpresa: "Nadie se espera ser la más mayor de un equipo con 26 años, pero lo llevo bien. Ellas también me respetan como capitana e intentaré ayudarlas en todo lo que pueda para tirar hacia delante". Y es que Hernández sabe que esta no solo será una temporada atípica, sino también muy complicada porque la ausencia de descensos ha provocado el aumento de equipos en la liga, 16, por lo que la Federación optó por la creación de dos grupos y dos fases. Los cuatro primeros clasificados pasarán a la siguiente ronda para luchar por el título y los cuatro últimos, irán directos a la pugna por la salvación. Es una medida inédita, pero a pesar de ello el Zuazo no quiere ponerse techo antes de tiempo. "Nos marcamos objetivos ambiciosos porque para luchar por cotas inferiores ya tendremos tiempo. Nuestro objetivo es meternos entre los cuatro primeros. Queremos colarnos ahí arriba, dar la sorpresa porque nadie cuenta con nosotros", reconoce Haito. No será sencillo porque el conjunto barakaldarra quedó encuadrado en el grupo A con los tres recién ascendidos, el Puerto del Carmen, el San José Obrero y el Pereda; pero también con los tres aspirantes a todo como son el Bera Bera, el Guardés y el Málaga. Por lo que todo parece indicar que esa codiciada cuarta plaza estará en juego entre las rojinegras y el Aula Valladolid.

Para ello, el Zuazo deberá comenzar bien la temporada, algo que le cuesta bastante. "Llevamos dos años en los que empezamos a arrancar en la segunda vuelta pero este año eso no vale, lo ideal es hacer los deberes en la primera vuelta para pasar al grupo cabecero y salvarnos cuanto antes", dice el técnico. Asimismo, además de un buen comienzo, Hernández considera que el Zuazo necesita comenzar a confiar en sí mismo, en su calidad, para poder hacer grandes cosas: "Nos falta creérnoslo. Hay mucho potencial pero hay que sacarlo porque está dentro de cada una. Jugamos bien todos los partidos pero siempre se nos escapa la victoria, tenemos que creérnoslo para empezar a conseguir esos puntos que nos dejábamos siempre en los últimos minutos".

Sin embargo, la capitana barakaldarra reconoce por el momento no están pensando en el inicio de liga. En ese 12 de septiembre. Y es que el Zuazo tan solo acumula cuatro días de sesiones tras de cinco meses en el dique seco, por lo que las rojinegras aún están en proceso de adaptación. "Estamos contentas porque teníamos muchas ganas de estar en la pista, de coger un balón después de tanto tiempo... Así que ahora estamos entrenando poco a poco", dice Hernández. De hecho, Haito también admite que lo primero es "que las chicas vuelvan a tener la sensación de ser jugadora de balonmano". De momento, el primer amistoso, la primera prueba, la tendrán el próximo sábado, en Donostia, ante el Bera Bera.

Presupuesto justo



La crisis sanitaria obligó a la cancelación de la pasada temporada, dejando al Zuazo décimo en la clasificación y tiritando económicamente. "Nos hizo un ocho porque no tuvimos gran parte de la recaudación del curso pasado y ahora arrancar está siendo complicado porque a los patrocinadores les cuesta más dar el paso", admite Aingeru Astorkiza, presidente del club rojinegro. Por ello, la plantilla barakaldarra apenas ha cambiado, con tan solo un fichaje; y por ello todo parece indicar que tampoco variará mucho en las próximas temporadas: "Dar un paso adelante ha sido complicado para el club, el presupuesto está muy justito; pero el club va a seguir existiendo, la cantera será nuestro leitmotiv. Seremos fieles a nuestro estilo".

Plantilla

NombrePuestoEdad

Maddi AallaPortera23

Ariadna GonzálezPortera24

June LoidiLateral20

Maddi BengoetxeaLateral19

Ana ArozamenaLateral18

Alba SánchezCentral24

Mada Fernández-AgustíCentral20

Ane EncinaCentral22

Oihane ManriqueCentral22

Esti VelascoExtremo23

Anne ErauskinExtremo21

Isi Fernández-AgustíExtremo19

Maider BarrosExtremo18

Ainhoa HernándezPivote26

Naia PuigbóPivote17

