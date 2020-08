La extraña 'visita' nocturna a la sede de Urdaibai

El mundo del remo amaneció ayer con una noticia que se sale de todo los guiones de la actualidad deportiva. Los responsables de Urdaibai descubrieron que hubo "visitas nocturnas" dentro de las instalaciones donde guardan las embarcaciones y el material para las regatas y los entrenamientos. Desde el club apuntan que no hubo ningún robo y las traineras no sufrieron ningún tipo de sabotaje. La junta gestora presidida por Gotzon Orbe, que es la encargada de dirigir el club hasta que se realicen las próximas elecciones, mantuvo varias reuniones para aclarar lo sucedido y finalmente decidió dar por zanjado todo el asunto y no tomar ningún tipo de medidas. En todo este proceso, Urdaibai no quiso añadir más leña al fuego y no realizó ningún tipo de declaraciones adicionales.

Toda la tarde estuvo repleta de actividad para la entidad bermeotarra. Fue una jornada de constantes conversaciones y reuniones para aclarar todo lo sucedido mientras las especulaciones viajaron por prácticamente todos los clubes de remo. ETB apuntó que la extraña visita era un "espionaje de un club puntero de la liga". La junta gestora de Urdaibai quedó satisfecha con las indagaciones realizadas y las conversaciones mantenidas con personas del propio club y de otros equipos de la liga. Con todo, se llegó a la conclusión de no tomar ningún tipo de medida legal y pensar en el rendimiento deportivo de su cuadrilla.

La incursión en el club bermeotarra no tuvo ningún daño. Los responsables de Urdaibai no denunciaron que faltara nada y todo el material estaba en buenas condiciones. Las embarcaciones, la mayor preocupación de Urdaibai, tampoco se vieron afectadas. Esto permitió que los remeros de la Bou Bizkaia retomaran su actividad sin más incidentes que el desconcierto inicial.

El cuerpo técnico y los remeros también quisieron olvidar lo antes posible todo lo sucedido y centrarse exclusivamente en el rendimiento deportivo. La cuadrilla preparada por Jon Elortegi mantiene su ritmo de entrenamientos habitual pese a lo ocurrido y quiere centrarse exclusivamente en la reanudación de la Eusko Label Liga de este fin de semana. La ACT se traslada a Hondarribia y Ondarroa y los bermeotarras afrontan estas dos regatas con el reto de defender el liderato logrado en la última regata. Urdaibai llegó al parón liguero como el más rápida del momento pero en los campeonatos no pudo dar su mejor versión e incluso quedó sorprendentemente eliminado de las finales del Campeonato de España. Volver a las sensaciones ligueras es el objetivo de Urdaibai, sin pensar en intrusos ni en aspectos extradeportivos.