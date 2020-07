Jon Rahm vuelve a la lucha por títulos

bilbao – La versión de Jon Rahm vista en los dos primeros días del Memorial es más similar a la anterior al confinamiento. El vizcaino parece haber dejado atrás esos torneos irregulares y vuelve por sus fueros en un torneo con mucho pedigrí. La semana pasada tuvo luces y sombras en el Muirfield Village, pero cuando brilló destrozó el campo con un 64. En el mismo lugar pero con unas condiciones muy diferentes, mucho más exigentes, el golfista de Barrika no solo mantuvo su buena línea, si no que dio un paso adelante. Los nuevos obstáculos y las trampas que aparecieron en cualquier esquina no asustaron a Rahm. Subió el nivel y asaltó el título desde el primer día. El jueves acabó quinto con una tarjeta de menos tres y ayer continuó con la mejora al llegar a liderar el torneo durante varias fases y terminar su jornada con un total de ocho golpes por debajo del par del torneo. Al cierre de esta edición, este resultado colocó a Rahm a solo un golpe de los líderes, los estadounidenses Ryan Palmer y Tony Finau.

En el golf los estados de ánimo influyen mucho y arrancar con buen pie facilita mucho las cosas. Ayer, el golfista de Barrika disfrutó. Lo hizo desde su primer golpe hasta el último. Otra vez ese juego que acostumbró a llevar a Rahm a ser uno de los fijos entre los diez mejores de cada torneo. El vizcaino apenas tuvo manchas en su juego. Se mostró muy seguro desde el tee, encontrando la mayoría de las calles, y con los hierros mejoró con respecto a las semanas anteriores. Incluso estuvo cerca de embocar un eagle desde 76 metros en el hoyo cinco. Su primera mitad del recorrido fue sobresaliente. Sin ningún bogey y con tres birdies que le hicieron ser líder durante muchos momentos.

Rahm pudo volver a repetir esa tarjeta de 64 entregada la semana pasada, pero un bogey en el hoyo 8, el penúltimo para él, le retrasaron ligeramente. El vizcaino no pudo realizar una buena salida en ese par tres y lo pagó con esa penalización. Sin embargo, supo recomponerse rápidamente y cerró el día con otro birdie más gracias a dos primeros golpes de manual que le dejaron el birdie dado.

Al acabar la jornada Rahm reconoció sentirse "muy cómodo" en el Memorial, pero no se conformó con la actuación realizada y dejó claro que no se conforma con lo conseguido hasta ahora: "Ojalá pueda ordenar un poco mejor mi juego con los hierros. Cometí un par de errores que por suerte pude salvar con el juego corto. Quizá solo me ha hecho falta estar un poco más listo en un par de tiros", declaró el vizcaino. Rahm también declaró que debe encontrar su juego tras el confinamiento y sabe que debe pasar por un periodo de adaptación que todavía sigue sin llegar a su fin: "Durante la cuarentena me he puesto más fuerte y la distancia con los hierros se me ha desordenado un poco. Una de las cosas que hicimos la semana pasada fue ajustar el loft de los palos y me he tenido que acostumbrar. Hay que tener en cuenta que en Arizona, con este calor, todo va largo y recto, es más fácil y sabía que me tendría que acostumbrar durante un tiempo".

Estas dos buenas jornadas acercan a Rahm al número 1 del mundo. Sus opciones pasan por vencer en el Memorial o ser segundo en solitario y esperar que sus rivales por este objetivo no tengan un buen torneo. Ambas condiciones están cerca de cumplirse. El vizcaino está metido de lleno en la lucha por el título mientras que el resto de aspirantes a copar la cima del golf mundial no están teniendo su mejor actuación. Rory McIlroy fue el único que estaba con opciones de acercarse al acabar cerca de los veinte primeros. Mientras Dustin Johnson, con un primer día de más ocho, tenía muy complicado pasar el corte al cierre de la edición. Por su parte Justin Thomas, con dos golpes por encima del par, esperaba que los resultados no mejoraran en exceso y le dejaran fuera. El otro aspirante, Webb Simpson, no estará el fin de semana al terminar con su más seis. Resultados que dejan claro que el Memorial, aunque en el mismo escenario, poco tiene que ver con el torneo de la semana pasada.

european tour

Samuel del Val. El bilbaino Samuel del Val no pudo pasar el corte (tenía +1) en el Euram Bank Open que se disputa en Austria y que a falta de una jornada lidera el francés Robin Sciot-Siegrist con tres golpes de ventaja.