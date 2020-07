Hondarribia resucita para ganar en Zierbena; Santurtzi, más líder

Hondarribia resucitó este domingo en aguas de Zierbena para ganar la cuarta cita puntuable de la Liga Eusko Label de traineras, una XXXVII Bandera Petronor en la que la Ama Guadalupekoa se impuso aún remando en la primera tanda.





Clasificación XXXVII Bandera Petronor

Clasificación General de la Liga Eusko Label

Con el triunfo la tripulación guipuzcoana se resarció de las tremendas decepciones sufridas en las dos regatas anteriores.La regata, con una mar en mejores condiciones de lo que amenazaba el lluvioso día que amaneció y con el viento ayudando en las largos pares y dificultando los impares, resultó emocionante aún a pesar de la gran diferencia con la que Hondarribia se impuso en la primera tanda; posteriormente, Zierbena y Urdaiabi intentaron superarla en la segunda y Santurtzi y Donostiarra en la tanda de honor.Ninguna lo consiguió, si bien, al lado de casa,fue,de una jornada en la que fortalece sobremanera un liderato ajustado después de la jornada de ayer en Donostia y más holgado después de hoy.En la primera tanda, Hondarribia demostró que ese no es su sitio natural y ya desde el principio fue muy superior a unos rivales siempre muy alejados y cuyo único objetivo era no acabar último en el cómputo total del día.Especialmente importante era para Kaiku, ya descolgado en la clasificación solo con tres regatas disputadas, y lo logró en las últimas paladas superando a Ondarroa. Aunque Ares, noveno al final, le quedó aún relativamente lejos.Bonita pugna en la segunda tanda no solo entre Zierbena y Urdaibai, que estaban en el agua, sino también con Hondarribia para saber si le mejoraban el crono. Al final no pudieron, pero con los galipos por delante para darse una alegría en casa.Por detrás Cabo aguantaba en el pulso entre gallegos con Ares, a la que mejoró el tiempo por tres segundos y en dos posiciones en la clasificación; mientras que Zarautz fue hundiéndose poco a poco hasta acabar última de la regata incluso por detrás de Ondarroa y Kaiku.A la Bizkaitarra su excelente último largo le cambió completamente la cara y su situación en la general. En la que, aunque mantiene la última plaza, recortó a sus rivales.La tanda de honor quedó pronto en un mano a mano entre Santurtzi y Donostiarra, la líder y la vencedora de ayer en su casa, con Orio sorprendentemente sin opciones desde el principio y octava al final superada por una espléndida Lekittarra.Aunque Donostiarra acabó cediendo hasta con Zierbena y Urdaibai para acabar quinta y alejada cuatro puntos de Santurtzi en una General en la que, no obstante, es segunda en solitario tras el mal día de Orio, ahora tercera 7 puntos de la Sotera..1. Hondarribia 19.43:92.2. Santurtzi 19.47:98.3. Zierbena 19.48:22.4. Bermeo Urdaibai 19.50:88.5. Donostiarra 20.03:96.6. Lekittarra 20.10:30.7. Cabo 20.11:24.8. Orio 20.12:10.9. Ares 20.14:2010. Kaiku 20.19:8811. Ondarroa 20.21:9212. Zarautz 20.27:80.1. Santurtzi 43 puntos.2. Donostiarra 39.3. Orio 36.4. Bermeo Urdaibai 32.5. Hondarribia 29.6. Zierbena 29.7. Cabo 26.8. Lekittarra 24.9. Ares 1810. Ondarroa 1611. Zarautz 1112. Kaiku 9.