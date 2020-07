"Me sentí bien y eso me da fuerzas para coger más confianza"

Asier Zurinaga (Sestao, 1971) regresó a la popa de la 'Sotera' tras un año sin remar y el fin de semana de su vuelta logró ondear la bandera en A Coruña

santurtzi – ¿Qué tal acabaron tras el fin de semana en Galicia?

—Cansados, pero entra dentro de lo normal. Es el primer fin de semana y además con viaje incluido. Después de tanto tiempo esperando a que llegue la competición, con mucha incertidumbre, eso al final se transforma en un poco de tensión y eso consume. Al final es algo que todos los equipos hemos sentido. Veníamos de entrenar con buenas sensaciones, pero el no saber cómo nos íbamos a encontrar consume.

Aunque con una bandera ese cansancio se lleva mejor.

—Todo sabe mejor. Se ve todo desde otro punto de vista. Es cierto que conseguimos la bandera, pero también es cierto que no ganamos ninguno de los dos días y eso nos sirve de acicate. Si nosotros hacemos bien las cosas vamos a estar optando por la victoria, pero de momento la clasificación está ahí y nos confirma que es muy difícil ganar regatas. Tenemos los pies en el suelo, sabemos que los rivales son grandísimos pero, con todo el respeto a ellos, nuestro objetivo es salir cada regata a ganar la tanda. Esté quién esté al lado. Si se consigue, genial, y si no, a seguir trabajando.

No consiguieron la regata pero dejaron claro que Santurtzi va muy rápido y es regular.

—Está claro que somos justos vencedores de la bandera, ahí no hay muchas más vueltas que darle. Fuímos el bote más regular por mérito propio. Sí que es cierto que no es normal lo que le ocurrió a Hondarribia. Pero como dice nuestro entrenador, Iker Zabala: "Tenemos equipo para luchar cada regata, podemos ganar, pero también podemos quedar los doce". A cualquier despiste te vas al agujero porque hay muchísimo nivel.

¿Qué tal se sintió en su vuelta a la popa de la 'Sotera'?

—La verdad es que disfruté bastante. Sobre todo disfruté patroneando. Es un campo de regatas difícil. El sábado estaba bastante bien para bogar y patronear, pero el domingo se puso un poco más complicado. Tenía el recuerdo de que en 2018 las pasamos canutas y me tuvieron que ayudar mis compañeros de estribor porque era difícil gobernar la embarcación. Con esas alarmas encendidas salí muy concentrado en hacer mi labor, en aportar lo que esperan de mí y en ese sentido acabé muy contento. Vista la regata del sábado, tenía la esperanza de poder dedicar a mi ama, que falleció hace un año, la victoria y fue muy emotivo.

Llevaba desde 2015 sin ondear una bandera.

—No me había parado a pensarlo, pero sí que ha pasado mucho tiempo. Da gusto ganar y no te cansas de ello. También es cierto que, aunque por esa parte está bien, el primer día nos ganó una embarcación y el segundo día dos. Seguimos con las orejas tiesas y a seguir trazando una línea que parece que tiene buena pinta. Hubiese sido una gozada coger el maillot de líder, que hubiera sido la primera vez para el club Itsasoko Ama, pero seguiremos intentándolo.

¿Por qué decidió volver al remo?

—Estaba convencido de que era el momento de dejarlo después de haber hecho una temporada bonita con Santurtzi en 2018. Tomé la decisión y estaba convencido. Pero el hecho de estar regata tras regata con Radio Euskadi comentando las estropadas, me hizo notar algo y llegó un momento en el que me hubiera puesto el platanito y hubiera saltado a la trainera. Si he acabado en Santurtzi es porque Iker Zabala me conoce y sabe que si hago las cosas bien puedo ser un patrón regular. No voy a hacer grandes alardes, ni para bien ni para mal. Aunque, sinceramente, nunca fui la primera opción porque no estaba en mi intención volver. Se barajaron ciertos nombres y cuando no cuajaron, la alternativa era yo. Por la relación que tenía con Iker y sabiendo que el esfuerzo iba a merecer la pena, aquí he terminado.

¿Notó la inactividad? Está cerca de cumplir los 50.

—Cuando empezábamos a entrenar sí que notaba que me faltaba sentir un poco más la embarcación, que pienso que esa es una de mis virtudes como patrón, que notó bien si la trainera va rápida o lenta. Me costó un poco coger la onda y cuando nos estábamos poniendo, llegó el confinamiento con todo lo que conlleva. Lo mismo que el pasado fin de semana nos reafirmó como equipo, a mí, a título personal, también. Aunque sabiendo que como me lo crea me va a venir el palo, me sentí bien y eso me da fuerzas para coger más confianza todavía.

¿Y ahora cómo afronta el curso?

—Si se mira la plantilla que tenemos me atrevo a decir que estamos obligados a estar en la pelea. No rehuimos ese rol, de que somos uno de los grandes favoritos.

Mañana, en Zierbena. La Eusko Label Liga desembarca en aguas vascas este fin de semana. Esta tarde, a partir de las 18.00 horas (ETB-1), las traineras buscarán la victoria en el clásico campo de regatas de Donostia. Mañana será el turno de Bizkaia. Las embarcaciones tendrán un duro compromiso en Zierbena. Las características de este escenario, que no tiene un diseño habitual, provoca que sea muy difícil coger referencias desde dentro del bote y tener la sangre fría será crucial para sacar la regata adelante. Santurtzi, ganador de la bandera en A Coruña, y Orio, líder tras el primer fin de semana de competición, se mostraron como los más regulares en el estreno en Galicia y esperan seguir con esa línea para abrir hueco en la tabla. Donostiarra y Urdaibai acompañarán a la 'Sotera' y a la 'San Nikolas' en la tanda de honor. Zierbena, Hondarribia, Ondarroa y Cabo remarán en la segunda manga, mientras que Ares, Lekittarra, Kaiku y Zarautz abrirán la jornada de hoy.

La ACT llega a aguas vascas

Hoy en Donostia

