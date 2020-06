"Me he sentido muy bien tratado en el Bilbao Basket y en la ciudad"

Bilbao – Rafa Martínez confirmó ayer lo que era un secreto a voces: la próxima temporada no seguirá en el Bilbao Basket. Si el veterano escolta prolonga o no su carrera, "es algo que decidiré este verano. Ahora espero coger unas vacaciones un poco más largas porque esta fase final ha sido muy dura". En declaraciones a acb.com, el jugador catalán hace un balance satisfactorio de su estancia en el Bilbao Basket y en la ciudad, "donde me he sentido muy bien tratado, igual que mi familia, y eso es agradecer". "Es una pena que no haya podido decir adiós en la cancha en Miribilla, ni haber conocido más la ciudad por culpa de la pandemia, pero nos ha gustado muchísimo y la visitaremos a menudo porque mi hijo ha nacido allí", asegura.

En su decimoséptima temporada en la ACB, Rafa Martínez ha aportado 8,1 puntos, 1,8 rebotes y 1,9 asistencias para 7,7 de valoración en unos 20 minutos de juego. Nueve puntos y dos asistencias fue su aportación final en la despedida ante el Unicaja. Se va buen sabor de boca porque "hemos hecho un año buenísimo, entrando en la Copa y acabando quintos la liga regular". También elogia a "un club sencillo y que tiene las ideas claras. El entrenador y un buen número de jugadores van a continuar la próxima temporada y seguro que van a seguir haciendo un gran baloncesto".

El escolta catalán para su cuenta de partidos en la máxima categoría en 560 y con una temporada exitosa a nivel colectivo, algo que le ha acompañado a lo largo de su carrera. Durante 28 encuentros de liga y uno de Copa, el Bilbao Basket ha podido disfrutar de uno de los mejores jugadores de la última década y media, no de un superestrella, pero sí uno que la clase media-alta. Él también ha disfrutado y ha contribuido a una temporada brillante por lo que el acuerdo que se firmó el pasado verano ha cumplido su objetivo con creces. La pasada temporada se marchó ovacionado por una Fonteta repleta y ayer su cancha de once temporadas estaba vacía, pero los aplausos de unos pocos resonaron igual.