Alex Txikon: "Hemos arriesgado mucho"

Alex Txikon renuncia por tercera vez a hacer cumbre en invierno en el Everest debido a las condiciones climatológicas: "Es imposible progresar, se nos va a caer todo encima"

A la tercera tampoco fue la vencida. Ni en 2017, 2018 y 2020. El Everest en invierno se le resiste a Alex Txikon. El montañero vizcaino regresó ayer al Campo 2 tras intentar sin éxito progresar por la pared del Lhotse hacia el Campo 3. Se tuvo que dar la vuelta y abortar definitivamente su intento de cumbre al techo del mundo debido a la nieve acumulada y a las adversas condiciones climatológicas. El propio Txikon relató en una conversación telefónica con el Campo Base el complicado panorama al que se enfrentó por la vía normal a unos 7.000 metros de altura. "Hay 40-45 centímetros de nieve. Es imposible progresar, se nos iba a caer todo encima. Yo no me esperaba tanta nieve", destacó el de Lemoa, cuyo permiso para el ascenso se le termina mañana. Prolongarlo suponía un coste de 11.000 euros.

Txikon comenzó el pasado martes su único intento de ascenso al Everest. Se vio sorprendido por la llegada de otra expedición de cinco sherpas organizada por una agencia, Seven Summit, que buscaba hacer un ascenso rápido a la cumbre esta misma semana. Ante las dudas sobre la situación creada -Txikon había hecho el trabajo de equipar la ruta hasta los siete mil metros, de lo que se pueden aprovechar los nuevos, pero él también puede beneficiarse del trabajo a partir de esa altura de los recién llegados-, el vizcaino, que también había sufrido bajas entre los integrantes de su equipo durante los días previos, confirmó que iban a colaborar. Pero el esfuerzo ha sido en balde. "Los dos días han caído avalanchas. Aun así hemos arriesgado mucho. Hemos hecho una intentona, teníamos cuerdas allá arriba, pero si la meteo no acompaña...", destacó el montañero vizcaino, que estaba, según indicó, con una buena saturación y en plenas condiciones físicas.

Txikon, que espera llegar en las próximas horas el Campo Base para empezar a recoger todos los enseres y poner rumbo a casa, reconoció haber pasado un momento delicado durante su intento de cumbre: "Hemos tenido mucha suerte. En un momento, todo lo que había debajo de mis pies se cayó, toneladas de hielo. Me quedé colgado con medio cuerpo en el vacío. No he pasado tanto miedo en la vida".