Chelsea-Real Madrid y City-Atlético, duelos en los cuartos de final de la Champions League

Real Madrid-Chelsea, Atlético de Madrid-Manchester City, Villarreal-Bayern Múnich y Benfica-Liverpool son las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones que ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que ha determinado también que, en caso de que blancos y rojiblancos superen sus cruces, se enfrenten en semifinales.



Los partidos de ida de los cruces de cuartos de final se disputarán los días 5 y 6 de abril, mientras que los de vuelta se celebrarán una semana después, entre el 12 y el 13 de abril. Además, las semifinales arrancarán el 26 y el 27 de abril con los encuentros de ida, y se resolverán con los de vuelta el 3 y el 4 de mayo.





The quarter-finals are set! ??



What's your reaction to the draw?#UCLdraw pic.twitter.com/Je3NQHabuy