El Amorebieta vuelve a fallar

El Amorebieta, penalizado de nuevo por una incomprensible decisión arbitral que se transformó en otro penalti en contra que sirvió al Málaga para adelantarse en Lezama, sumó su tercera derrota consecutiva en LaLiga SmartBank al morder el polvo por 1-2 frente al conjunto andaluz. La pena máxima se las trajo, pues no se apreció contacto entre Iker Bilbao y el a la postre goleador Brandon en una acción que el colegiado Moreno Aragón revisó en el monitor, pero no menos cierto es que los azules, en plena crisis de juego y resultados, se mostraron impotentes en los más de sesenta minutos restantes tras arrancar el choque con la portería rival entre ceja y ceja.

Con las mejores intenciones iniciaron el envite los azules, que presentaron las novedades de Luengo y Álvaro Peña en el once inicial y que tuvieron la primera ocasión de gol a los cinco minutos con un libre directo de Larrazabal que se perdió por encima del larguero. Guruzeta, en el once, y Álvaro Peña, en el quince, fueron los siguientes en probar fortuna con sendos disparos desde fuera del área que tampoco encontraron la portería de Dani Barrio, lo cual sí hizo el Málaga con la de Santamaría en su primer y único acercamiento al área zornotzarra en la primera mitad. Con la inestimable ayuda del árbitro y Brandon como ejecutor desde los once metros, los andaluces golpearon a la media de juego obligando al Amorebieta a una reacción que pareció llegar de inmediato.

Tras unos minutos de letargo previos al 0-1, los vizcainos se revolvieron con orgullo y asediaron por momentos el área visitante a base de centros. En uno de ellos, a centro de Guruzeta desde el costado derecho, Nolaskoain perdonó con la testa con todo a favor, mientras que al filo del descanso se produjo una nueva jugada polémica, esta vez en el área del Málaga. Luengo, en una acción a balón parado, reclamó penalti por un codazo que ni siquiera revisó el trencilla del comité madrileño. Hubo contacto, pero no el necesario para que el Amorebieta gozara de la primera pena máxima del curso a su favor.

Por detrás en el marcador a pesar de sumar nueve remates a favor y uno solo en contra se fueron a vestuarios los de Vélez de Mendizabal, quien no esperó para mover ficha. San José y Orozko sustituyeron a Iker Bilbao y Obieta sin que apenas hubiera tiempo para que el renovado plan del técnico gasteiztarra se viera reflejado sobre el verde. La estretegia, una vez más, volvió a hacer trizas al Amorebieta, que encajó el segundo gol en el minuto 51 en una falta lateral botada en corto desde la zona de banquillos y que cabeceó al fondo de las redes Juande libre de marca. Es el duodécimo tanto a balón parado en contra en una campaña en la que, incapaces todavía de dejar la portería a cero en Lezama, los de Urritxe continúan sin poder hacer de Lezama un fortín.



REACCIÓN TARDÍA

Anoche, el mazazo del 0-2 en un partido en el que el Málaga apenas pisó el área dejó aturdido al Amorebieta, que, sin embargo, trató de reaccionar por enésima vez. La tuvo primero Orozko con un cabezazo desde la corta distancia que se marchó alto, si bien no sufrió en exceso el cuadro malacitano hasta los instantes finales. Con Sergio Moreno ya en el acción para buscar el 1-2 con tres delanteros en el campo, los azules encontraron el gol demasiado tarde. Corría no en vano el minuto 89 cuando el propio Orozko, a la media vuelta tras revolverse dentro del área, hizo bueno un centro desde la banda izquierda de Andoni López para alimentar la fe hasta el pitido final.

No se rindió el Amorebieta, que bombardeó el área visitante hasta el final de un choque en el que no rascó punto alguno y que le deja, gracias a la derrota del Mirandés en su visita al Leganés, a siete puntos de la permanencia.



FICHA TÉCNICA

AMOREBIETA: Santamaría; Larrazabal, Óscar Gil, Nolaskoain, Luengo, Andoni López, Iker Bilbao (Min. 46, San José), Olaetxea (Min. 82, Sergio Moreno), Álvaro Peña (Min. 70, Javi Ros), Guruzeta y Obieta (Min. 46, Orozko).

MÁLAGA: Dani Barrio, Víctor Gómez, Juande, Lombán, Peybernes (Min. 67, Casado), Cufre, Jozabed, Febas (Min. 94, Rmón), Vadillo (Min. 67, Roberto), Brandon (Min. 79, Antoñín) y Chavarría (Min. 67, Paulino).

Goles: 0-1: Min. 31; Brandon. 0-2: min. 51; Juande. 1-2: Min. 89; Orozko.

Árbitro: Moreno Aragón (Comité madrileño). Amonestó en el Amorebieta a Guruzeta (Min. 45), San José (Min. 69), Luengo (Min. 72) y Orozko (Min. 91). Por parte del Málaga vieron la cartulina amarilla Vadillo (Min. 5), Jozabed (Min. 45) y Febas (Min. 54).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de LaLiga SmartBank disputado en Lezama ante 997 espectadores.