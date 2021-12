Guardiola: "Ferran Torres está cerca del Barça"

El proyecto de Xavi Hernández en el Barcelona está a punto de realizar su primera apuesta en el mercado. Al parecer, Ferran Torres está a horas de convertirse en nuevo jugador azulgrana. Así lo confirmó ayer jueves un agente que es protagonista en esta operación, el actual entrenador del futbolista valenciano, Pep Guardiola, técnico del Manchester City. "Todavía no es oficial. Sé que están negociando y que está cerca. Eso es todo. Cuando el club lo anuncie, ya estará hecho", expresó el de Santpedor en la rueda de prensa previa al partido que enfrenta a su equipo con el Leicester.

Guardiola aseguró estar contento por la posible salida del internacional español, que recaló en el club inglés mediante el traspaso de cerca de 25 millones de euros más 12 en variables –que no se han cumplido– abonados al Valencia el verano de 2020. "No estoy descontento. Lo que quiero es que los jugadores sean felices. Ferran es de España, el Barcelona lo quiere, él dijo que se quiere ir y yo le dije que podía salir. La carrera de un jugador es corta. No estoy decepcionado. Al contrario, estoy feliz por él", declaró.

En el marco de la negociación que mantienen el Barça y el City, el club catalán realizó una oferta inicial de 40 millones de euros por el jugador. La dirección del conjunto cityzen la desaprobó por insuficiente, reclamando una cantidad de 75 millones. Finalmente el acuerdo podría cerrarse en 55 millones fijos –a pagar en cuatro plazos, ejecutándose el primero de ellos el próximo verano– y otros 10 en variables. Respecto a esta última cantidad, tal y como informan medios afines al club catalán, se trataría de condicionantes como que Ferran Torres se calzara la Bota de Oro, ganara el Balón de Oro o que el Barcelona se proclamase campeón de la Champions League gozando el jugador de una participación considerable.

De cerrarse el acuerdo, sería el primer gran fichaje del mercado invernal y la primera gran apuesta de Xavi Hernández. La obsesión del Barça y su nuevo técnico por la búsqueda del gol y la polivalencia del futbolista valenciano serían los argumentos para el traspaso. La retirada de Agüero y el consecuente alivio en la masa salarial permitirían al club cumplir con el límite reglamentario. Además, el Barça espera dar salida a jugadores en las próximas fechas. Umtiti, Coutinho, Luuk de Jong, Demir y Dest suenan como posibles descartes.

Ferran Torres ha disputado 43 partidos durante su periplo en Inglaterra y ha anotado 16 goles. Este curso solo ha participado en siete duelos y ha firmado tres dianas antes de sufrir una fractura en el pie derecho, de la que aún se recupera y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta mediados de enero. Con 12 goles en 21 citas, es el actual máximo goleador de la selección estatal.