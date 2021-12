La Real negocia con Rafinha (PSG)

La Real está sondeando el mercado a la búsqueda de un futbolista que venga a reforzar al equipo de cara a la segunda parte de la temporada. Según ha podido saber este periódico, la entidad blanquiazul está negociando con Rafinha Alcántara, ex del Barça y actual jugador del PSG, donde apenas está teniendo oportunidades. No es la primera vez que la Real muestra interés por este centrocampista brasileño, pero por aquel entonces el futbolista optó por ofertas de clubes más poderosos económicamente.

Ahora, los caminos de la Real y de Rafinha podrían unirse. El futbolista no vería con malos ojos su llegada a Donostia, dónde sí podría tener los minutos que le están faltando en el conjunto parisino donde apenas ha participado en cinco partidos, acumulando 220 minutos. No cuenta para Mauricio Pochettino, por lo que su salida de París parece más que evidente. El interés de la entidad blanquiazul es real, pero el acuerdo todavía no se ha producido entre ambas entidades. De momento, el jugador de 28 años, cuya carrera ha estado lastrada por las lesiones, ya se ha despedido de sus compañeros, pero, única y exclusivamente, por las vacaciones de Navidad.

La intención de Rafinha Alcántara, que tiene contrato con el PSG hasta 2023, no es otro que volver a Italia o a España, dos campeonatos que conoce a la perfección tras su paso por Barcelona, Celta e Inter de Milán, donde ofreció su mejor versión. El PSG pagó 3,5 millones por el fichaje de este internacional brasileño, hermano de Thiago, jugador del Liverpool, que la temporada pasada sí que tuvo continuidad en el equipo galo. Es hijo de Mazinho, exfutbolista de Valencia y Celta entre otros equipos, y que ejerce también de representante.