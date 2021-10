La Real Sociedad, más líder al derbi ante el Athletic

Celta 0

Real Sociedad 2

CELTA: Dituro, Hugo Mallo (Min. 78, Galhardo), Aidoo (Min. 88, Araújo), Murillo, Galán, Beltrán (Min. 68, Cervi), Brais Méndez, Denis Suárez (Min. 78, Solari), Nolito (Min. 68, Tapia), Iago Aspas y Santi Mina.

REAL SOCIEDAD: Ryan, Zaldua, Elustondo, Le Normand, Aihen (Min. 84, Diego Rico), Zubimendi, Merino, Portu (Min. 65, Sorloth), Januzaj (Min. 65, Zubeldia), Isak (Min. 78, Lobete) y Silva (Min. 65, Turrientes).

Goles: 0-1: Min. 55; Isak. 0-2: Min. 84; Elustondo.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz). Amonestó al local Beltrán.

Incidencias: Partido disputado en el estado de Balaídos.

La Real Sociedad recuperó el liderato de LaLiga Santander después de asaltar Balaídos en un partido en el que el portero Ryan, la gran novedad en el once de Imanol, sostuvo a su equipo hasta que Isak e Igor Elustondo golpearon a un Celta al que la falta de pegada condenó con una nueva derrota. El equipo gallego dominó a su rival, disfrutó de numerosas ocasiones pero siempre se encontró con un sensacional Ryan. Fue un querer y no poder de los locales bajo un intenso diluvio, porque los de Coudet ofrecieron su mejor versión. No le fue suficiente para derrotar a un sólido líder.

Con el mismo once de Getafe, el Celta acorraló a la Real desde el inicio. Disfrutó en los primeros diez minutos de dos buenas ocasiones –con un disparo cruzado de Nolito y un remate de Denis Suárez que salvó el meta australiano–, y eso hizo reaccionar al equipo donostiarra, que ajustó su línea defensiva. Janujaz e Isak, en apenas un minuto, asustaron a Eduardo Coudet.

En los últimos minutos del primer acto de nuevo Ryan se agigantó para sacar dos disparos de Denis Suárez y Santi Mina cuando Balaídos ya cantaba el gol. El carrusel de ocasiones celestes continuó en la segunda parte, pero fue la Real la que golpeó, tras una pérdida de Aspas, con un contrataque que culminó Isak después de un buen pase de Portu, otra de las novedades respecto al equipo que puntuó en el Wanda.

El Celta, que siempre pierde cuando encaja, pudo igualar rápido pero Aspas y Santi Mina volvieron a encontrarse con Ryan, de nuevo providencial desviando los dos remates, uno con el pie y otro con la cabeza. Y poco después Aritz sentenció el choque, para que su equipo empiece a pensar ya en el derbi del domingo contra el Athletic.

"Les está costando a todos"



Imanol Alguacil señaló al término del encuentro que su equipo tuvo que hacer "un esfuerzo enorme" para derrotar al Celta. Sobre el hecho de comandar la clasificación, con tres puntos de ventaja sobre el resto de perseguidores, el entrenador del conjunto donostiarra prefiere ir con los pies en el suelo: "Ser el líder en solitario no nos dice nada, lo importante es que tenemos 23 puntos. Le está costando a todos los equipos. Les dije a los jugadores que aquí iba a ser muy difícil puntuar. Tengo que felicitar a mis jugadores por el trabajo enorme que han tenido que hacer. Lo que más nos importa es sumar".

El técnico de la Real admitió que sufrieron porque el Celta es "un gran equipo que somete mucho a los rivales", y elogió a Mathew Ryan por su decisiva actuación. "Si ha jugado Matt es porque lo está haciendo muy bien y entendía que nos venía bien para este partido. Tenemos a los dos porteros enchufadísimos. Estoy súper contento también por la vuelta de Diego Rico y David Silva jugó otros 70 minutos. Estamos recuperando a la gente y es importante porque se empiezan a acumular los partidos y los minutos", subrayó Imanol.

Eduardo, por su parte, consideró injusta la derrota. "Más que enfadado, estoy enojado con el fútbol. Hicimos todos los méritos, sometimos al líder y creamos muchísimas ocasiones de gol. Jugamos aún mejor que contra el Sevilla, pero de nuevo de vacío. La Real Sociedad se va con un gran premio de un partido que incluso me hubiese fastidiado empatarlo, imagínate perderlo", se lamentó el entrenador argentino.