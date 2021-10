Klopp, Simeone y las pasiones

En un grupo con cuatro equipos de alcurnia, como es el B, Atlético de Madrid y Liverpool se juegan hoy martes el liderato y sobre todo la oportunidad de acercarse a los octavos de final con el recuerdo de aquella trepidante eliminatoria que protagonizaron en 2020. Entonces el equipo inglés era el vigente campeón y Boris Johnson despreciaba la amenaza del covid-19. En Reino Unido señalan aquel partido, con Anfield abarrotado el 11 de marzo y miles de hinchas del equipo madrileño en sus gradas, como un ejemplo monumental de imprudencia. Fue el escenario perfecto para propalar el virus y Jürgen Klopp encajó muy mal la eliminación (1-0 y 2-3, con Marcos Llorente y Oblak inconmensurables). Con el reencuentro también han vuelto las sutiles diferencias entre dos entrenadores referenciales en el fútbol continental.

"Nothing" (nada), respondió ayer lunes el Cholo Simeone sobre las críticas a su estilo de juego deslizadas por Jürgen Klopp. Es más. Tiró de ironía (o de sinceridad seguramente) al asegurar que "ver jugar al Liverpool es un placer". En realidad, aunque Klopp sí dijo que "no le gusta mucho lo que hace el Atlético" su crìtica entrañaba también el elogio. "Creo que lo dije después de la vuelta (de aquella eliminatoria) es porque estaba enfadado, decepcionado de muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", explicó el técnico alemán, que vuelve a tener al Liverpool enchufado y al egipcio Mohamed Salah con su mejor versión.

En esta fase de grupos de la Champions, el conjunto inglés ganó 3-2 al Milan y goleó 1-5 al Oporto, mientras que el Atlético se impuso al Milan 1-2 en San Siro, eso sí, tocado por la fortuna, y no pudo con el equipo luso en el Metropolitano (0-0). Se trata de cuatro equipos de cuajo que podrán muy cara la clasificación para octavos de final.

Con toda la plantilla a su disposición, el equipo colchonero no compite desde que ganó 2-0 al Barcelona, y han pasado 18 días de eso, con lo cual no se sabe muy bien si será beneficioso o perjudicial para confrontar a un equipo que ha recuperado clase y vigor.

La crisis del Real Madrid



También juega hoy el otro equipo madrileño, y lo hace envuelto en muchos interrogantes tras su inesperada racha negativa. Sorprendido en la Champions por el debutante y exótico Sheriff en el Santiago Bernabéu y en LaLiga Santander derrotado por el Espanyol, hoy juega en Kiev frente al Shakhtar Donetsk. Un rival que le ganó los dos duelos entre ambos en la anterior edición de la Liga de Campeones. El equipo ucraniano no podrá contar dos sus delanteros centros titulares, Lassina Traoré y Junior Moraes, ambos lesionados de larga duración.

Carlo Ancelotti en cambio recupera a sus dos laterales zurdos, Ferland Mendy y Marcelo; y aunque sigue sin poder contar con Gareth Bale y Dani Ceballos, se espera la aparición por primera vez juntos este curso del centro del campo que ha hecho historia en el Real Madrid: Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric.