Para empezar, rivales asequibles para Sevilla y Villarreal

El fútbol estatal aporta nada menos que cinco equipos a esta edición de la Champions, consecuencia de la gesta del Villarreal, que ganó la final de la Europa League al Manchester United y eso conlleva el premio añadido de jugar en la máxima categoría del fútbol continental. Tres de ellos debutan hoy y todos lo hacen en sus respectivos estadios, el Barça ante el Bayern de Múnich, el Sevilla frente al Salzburgo y el Villarreal contra el Atalanta.

Sobre el papel quien lo mejor lo tiene es el Sevilla, en un grupo asequible con el Lille francés y el Wolsburgo alemán como contrincantes, además del campeón austríaco, un novato en esta competición y con el equipo más joven de entre los participantes. Sin embargo el Salzburgo acude al Sánchez Pizjuán con un pleno de siete victorias en la liga austríaca.

El equipo de Julen Lopetegui también arrancó bien en LaLiga, con dos triunfos y un empate, aunque afronta la cita menos rodado tras el parón por los compromisos de las selecciones y el conflicto suscitado entre los clubes y la Conmebol. Una de sus consecuencias ha sido el aplazamiento del partido que tenía que haber disputado frente al Barcelona.

Para este partido, Lopetegui recupera a Ocampos y al central Koundé, otra vez centrado en el Sevilla tras su frustrado traspaso al Chelsea. "Se trata de un rival que nos exigirá el máximo porque, debido al gran dominio que ejerce en su liga, prepara más esta competición", advierte el técnico guipuzcoano, aunque espera comenzar con victoria su andadura en "un grupo muy igualado" en el que "cualquiera puede ser primero o cuarto".

El Salzburgo ha ganado las últimas ocho temporadas la liga austriaca, y en la presente ha sumado 21 puntos de 21 posibles, anotado 19 goles a favor y sólo concedido uno en contra.

Otro entrenador guipuzcoano, Unai Emery, también ponderó ayer lunes a su rival, el Atalanta. "Es un equipo que está al nivel de los grandes de Italia". "Ahora que me voy a enfrentar a ellos y lo he estudiado, me doy cuenta de lo que son y lo que han logrado. Es un equipo del perfil del Villarreal, que se ha asentado en Italia entre los mejores y están en Liga de Campeones siendo grandes protagonistas de la mano de Gasperini", destacó Emery, quien está pendiente de la evolución física de dos futbolistas básicos en el Villarreal como son Dani Parejo y Gerard Moreno. Ambos han superado sus problemas musculares y es muy probable que puedan jugar.

El Atalanta llega a La Cerámica en un momento delicado, complicado por la baja de Luis Muriel.

La ausencia de delantero colombiano, que el año pasado firmó veintiséis goles entre todas las competiciones, quitó puntería al equipo de Gian Piero Gasperini, que en sus últimas participaciones en la Champions alcanzó los cuartos de final, donde fue eliminado por el PSG, y los octavos, donde cayó con el Real Madrid.