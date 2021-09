Iker Bilbao: "El móvil ardió el domingo como el día del ascenso"

El nombre de Iker Bilbao (Larrabetzu, 20-III-1996) figura ya en las páginas de oro del Amorebieta, equipo en el que cumple su cuarta temporada un centrocampista formado en Lezama y relanzado en Urritxe que celebró con familiares y amigos su histórico zarpazo al Almería en las instalaciones rojiblancas. "No esperaba hacer el primer gol del equipo en la categoría", admite con humildad el centrocampista de Larrabetzu, quien destaca que "esa victoria nos va a venir muy bien".

Su nombre, a base de goles para el recuerdo, forma parte ya de la historia del Amorebieta. ¿Qué significa para usted?

—No lo he pensado mucho. Es verdad que han sido dos goles especiales, pero lo más importante es haber ayudado con ellos al equipo. Esta es mi cuarta temporada en las filas del Amorebieta, vivo a diez minutos de mi casa en Larrabetzu y es un club al que siempre me he sentido muy cercano y unido.

¿Qué sintió el pasado domingo al marcar ante el Almería el primer tanto del equipo en Segunda División?

—Mucha emoción. No esperaba hacer el primer gol del equipo en la categoría, pero lo metí, estaban en el campo mis familiares y amigos y fui donde ellos a celebrarlo.

Describa el gol.

—Vi que el portero despejó mal el balón, lo controlé y parecía que no quería bajar, por lo que di otro toque, le pegué a botepronto y entró.

Habrá recibido innumerables felicitaciones.

—Sí, el móvil ardió el domingo como el día del ascenso. Quizás el día del Badajoz aún más por el ascenso, pero parecido.

Dos dianas históricas y dos victorias trascendentales. Si ve portería, buena señal.

—Últimamente ha sido así, así que a ver si sigue la racha.

Necesitaban un triunfo y llegó contra uno de candidatos al ascenso.

—Así es. En las dos primeras jornadas no aprovechamos las oportunidades que tuvimos y ganar este primer partido nos va a venir muy bien para tener aún más confianza en nosotros mismos.

Aunque no era en Urritxe, la afición apretó en Lezama. ¿Notaron su aliento?

—Sí, teníamos ganas ya de que vinieran a vernos y, a pesar de no jugar en nuestro campo en Urritxe, fue como jugar en casa. Notamos mucho su presencia al poder celebrar con ellos los goles y sentir cómo nos apoyaban durante todo el partido o protestaban al árbitro.

Sobre el verde supieron mantener la compostura y no caer en la precipitación pese a jugar en superioridad numérica desde el minuto 18.

—Cuando juegas con uno más sabes que el rival físicamente va a ir bajando a medida que avance el partido y tratamos de mantener en la medida de lo posible el bloque junto y estar tranquilos. Sabíamos que tendríamos alguna ocasión, la metió Obieta y tres puntitos.

¿Cuál fue la fotografía del vestuario tras la victoria?

—De mucha felicidad. Nos abrazamos todos, porque estábamos esperando con ganas esa primera victoria y se notaba que la gente estaba muy contenta.

¿Tienen los puntos que merecen en la clasificación recorridas las tres primeras jornadas?

—Creo que podríamos haber rascado algún punto en los dos primeros partidos, pero en esta categoría los rivales tienen mucha calidad y si perdonas, no te perdonan.

¿Tiene la sensación de que, más allá de los resultados, se han adaptado bien a la categoría de plata?

—Diría que sí. En Montilivi y en Anduva no permitimos mucho pese a las derrotas y contra el Almería, uno de los equipos más fuertes de la categoría, estuvimos muy bien y demostramos que podemos competir contra cualquiera.

Mandaron un mensaje al resto de clubes y a quienes les colocan entre los descendidos al término del curso.

—Bueno, no estamos muy al tanto de lo que se dice, pero estamos acostumbrados a todo eso. La temporada pasada también pensaba la gente que íbamos al play-off de ascenso a pasar el rato y mira dónde estamos ahora. El verde marca al final dónde está cada uno.

Están por primera vez fuera de los puestos de descenso. ¿Es otra inyección de moral?

—Todavía es pronto, pero haber ganado un partido ya y ver que vas hacia arriba en la clasificación sí da mucha moral y confianza. Ahora tenemos que seguir sumando puntos.

El choque del domingo será entre recién ascendidos al visitar al Ibiza en Can Misses. ¿Qué partido espera?

—Va a ser muy disputado, porque el Ibiza también está muy bien defensivamente y no ha perdido ningún partido todavía. Vienen de ganar en casa del Leganés, el año pasado ya demostraron con el ascenso ser un equipo duro y tienen buenos jugadores.

Se reencontrarán en el conjunto ibicenco con Ekain, un viejo conocido para el Amorebieta.

—Sí, jugó con nosotros en el Amorebieta hace un par de años y esperemos que este domingo no esté muy acertado de cara a gol. Marcó el pasado sábado en la victoria contra el Leganés y cuando entrenábamos con él ya veíamos que tenía mucho gol. No le puedes dejar un metro de distancia, porque saca el disparo muy rápido y se asocia muy bien también con los compañeros.

En lo que a usted respecta, ¿confía en tener continuidad en el once inicial de Iñigo Vélez de Mendizabal?

—Sí, pero es el entrenador quien debe decidir. En la primera jornada tuve unas pequeñas molestias por las que me recomendaron no forzar, pero ahora me encuentro muy bien y con ganas de jugar y aportar al equipo. El nivel de todos, eso sí, es similar y el ambiente es fantástico jueguen quienes jueguen.

El plan no lo van a modificar. Y menos ahora.

—Desde luego. Llevamos unos años trabajando con el mismo sistema y con la misma idea y no nos vamos a volver locos en ningún momento. Somos un equipo con mentalidad ganadora y así seguiremos.

