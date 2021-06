Laporta pinta un cuadro desolador del Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, repasó sus primeros cien días de mandato en una extensa entrevista concedida a La Vanguardia en la que reconoce que "me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada".

Por otro lado, los socios compromisarios del club aprobaron las cuentas de la temporada 2019-2020 y el presupuesto de la 2020-2021 de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, a la espera de la auditoría, en la Asamblea General de Compromisarios celebrada en el Camp Nou.

Estos dos puntos, que llevaban prácticamente un año esperando ser aprobados, fueron defendidos por Jordi Moix, representante de la junta de Bartomeu, entre silbidos y aplausos. Se da la circunstancia de que este presupuesto, que tiene previsto ingresar 828 millones de euros y obtener 1 millón de beneficios, el 30 de junio se cerrará con unas pérdidas de más de 300 millones, según la directiva de Laporta.

"Se explicará todo, porque si no seríamos cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción", El presidente del Barça dibuja un panorama desolador: "Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques".