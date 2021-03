El Amorebieta escala hasta el liderato

Amorebieta 2

Leioa 1

AMOREBIETA: Saizar, Aldalur, Aimar, Arregi, Irazabal, Seguín, Larrucea, Iker Bilbao (Min. 78, Ekaitz), Mikel Álvaro (Min. 62, Etxaburu), Obieta (Min. 62, Unzueta) y Orozko (Min. 89, Garai).

LEIOA: Iturrioz, Goti, Morcillo, Juaristi, Morante, Marcé, Segado, Garai, Cabral, Pradera y Yurrebaso (Min. 78, Jaime Dios).

Goles: 0-1: Min. 31; Cabral. 1-1: Min. 38; Irazabal. 2-1: Min. 68; Etxaburu, de penalti.

Árbitro: Monter Solans (Aragón). Amonestó al local Irazabal; y a los visitantes Marcé, Juaristi y Pradera.

Incidencias: Partido a puerta cerrada en Urritxe.

Aunque con dos partidos más que un Bilbao Athletic del que solo le separa un punto, el Amorebieta despidió el fin de semana en lo más alto de la tabla del subgrupo A de Segunda B tras derrotar en Urritxe al Leioa, que seguirá colista. Y eso que los visitantes lograron adelantarse por medio de Cabral, pero la insistencia de los zornotzarras tuvo premio y remontaron gracias a las dianas de Irazabal, antes del descanso, y Etxaburu, de penalti en la segunda parte.

La primera mitad transcurrió trabada y con numerosas interrupciones. Muestra de ello, los cinco minutos que se añadieron antes del descanso. Entre las paradas obligas, incluso se produjo una por un pelotazo al colegiado en una zona dolorosa. Por tanto, las ocasiones de peligro fueron cayendo poco a poco, sobre todo favorables a los zornotzarras. Los locales avisaron primero con una rosca de Iker Bilbao que no encontró portería por poco y a los 20 minutos gozaron de una oportunidad clara para abrir la lata, pero la volea de Irazabal a escasos metros del arco se topó con la intervención salvadora de Iturrioz.

Segundos después de cumplirse la media hora, los visitantes se adelantaron por medio de Cabral, que aprovechó u velocidad para plantarse ante Saizar y batirle con un preciso disparo cruzado. No le duró demasiado la alegría al Leioa, ya que Irazabal, jugador que el pasado curso militó en la escuadra de Sarriena, devolvió la igualada en el 38. Lo hizo con un remate de chilena ajustado tras un centro de Seguín, que se hinchó a meter buenos balones al área con su zurda. Antes del descanso, Iker Bilbao rozó el gol para el Amorebieta con dos cabezazos que no encontraron puerta.

El Leioa pareció salir algo más enchufado tras el paso por el vestuario, pero los zornotzarras volvieron a hacerse pronto dominadores. Obieta buscó el 2-1 con un disparo a la media vuelta, pero se le marchó fuera por poco. A los de Eskuinaldea les costaba generar peligro e intentaron sacar provecho a balón parado. A la hora de partido, Segado probó suerte con un potentísimo lanzamiento de falta que salió bastante centrado y pudo repeler Saizar.

La remontada azul llegó mediado el segundo acto merced a un penalti. Un remate de Orozko impactó en la mano de Juaristi y el colegiado señaló el punto fatídico. Etxaburu agarró el balón y no defraudó desde los once metros. De ahí al final, el 3-1 estuvo más cerca que el 2-2. Orozko gozó de una gran ocasión para ampliar la renta con un cabezazo a centro de Seguín, pero Iturrioz metió el guante para evitar el gol. Con el 90 ya cumplido, el portero del Leioa también impidió que Unzueta sentenciara, aunque no hubo tiempo para mucho más y los puntos se quedaron en Urritxe.