Los Etxaburu, dos mellizos en sincronía

Asier y Jon, goleadores el pasado fin de semana, triunfan en dos de las escuadras de moda: Amorebieta y Deusto

EL pasado sábado, Asier Etxaburu (Ondarroa, 1994) marcaba un golazo que no sirvió al Amorebieta para puntuar ante el Bilbao Athletic en un duelo por el liderato de Segunda B. Una hora después, su hermano mellizo Jon Etxaburu (Ondarroa, 1994) firmaba la única diana del Balmaseda 0-1 Deusto, manteniendo a los bilbainos en la zona noble de Tercera. Ambos crecieron en las canteras de Aurrera de Ondarroa, Eibar y Athletic con trayectorias casi paralelas. Ahora, triunfan en dos escuadras de moda, ya que azules y tomateros son dos de las revelaciones en sus categorías.

"Nos están saliendo bien las cosas y estamos a gusto en nuestros equipos, que siga así", desean los Pixki, apodo que comparten por tradición familiar. "Nuestro padre tiene cuatro hermanos y a los cinco les llaman así, viene de nuestra abuela. Todo el mundo nos llama así", explican. Lo de golear el mismo día no es lo habitual. "De más jóvenes sí, pero en estas categorías no recuerdo. Fue una bonita casualidad, ojalá suceda más", indica Asier, que considera que "el mío fue más bonito, la pena que no valió para mucho". "El suyo fue más gol, un cabezazo que pega en el larguero y entra. El mío fue en un rechace que quedó muerto en el área, pero vale más. Esos puntos nos dan la vida", reconoce Jon, que admite que "él suele marcar más que yo, alguna siempre tiene. Yo llevaba mucho sin meter".

El Amore cedió el liderato al Bilbao Athletic al caer 2-3. "Viendo cómo iba el partido, que no concedimos nada en la primera parte, que nos remontaran en un minuto nos hizo daño", apunta Asier, que llegó en verano a Urritxe desde el Real Unión. "Pero bueno, es nuestra segunda derrota, las cosas están saliendo bien y no tiene que afectarnos", añade el interior de los azules. Son terceros y hoy visitan al cuarto, un Sanse con 3 puntos menos y al que, en la primera vuelta, le marcó un penalti a lo Panenka en el último minuto. "Lo afrontamos con tranquilidad. Si ganamos no vamos a ascender y si perdemos no vamos a quedarnos fuera de la pelea", subraya quien, en la campaña 2015-16, debutó en el primer equipo del Eibar en un duelo de Copa, además de titular.

El Deusto, por su parte, es cuarto en el potente subgrupo A, a 5 puntos del líder Gernika. "El objetivo era y sigue siendo la salvación. A partir de ahí, si no te invitan a una fiesta hay que colarse, y es lo que vamos a intentar", explica el extremo del cuadro bilbaino, que hoy recibe al Beasain, quinto en la tabla. "Partido importante y duro. Si ganamos damos un puñetazo en la mesa por la salvación y luego jugamos contra los tres que tenemos por encima", analiza Jon, que en verano retornó al fútbol vizcaino tras dos cursos en el Lagun Onak, a donde llegó desde el Sestao River.

Los Pixki, buenos amigos del ex portero del Athletic Kepa Arrizabalaga, destacan por cualidades distintas en el verde. "Él es más físico, resaltaría su potencia y velocidad", detalla Asier, zurdo. "No tenemos nada que ver. Él es más bajo pero de cabeza va mejor. Tiene más calidad para jugar entre líneas y un gran golpeo", responde Jon, diestro. En lo personal, "sí somos más parecidos". "Es un buenazo, todos se llevan bien con él", subraya Asier, al que Jon califica como "un trozo de pan".

segunda b y tercera

Un Leioa-Portu de alta tensión

Horarios. En la jornada 16 del Grupo 2A de Segunda B destaca el derbi Leioa-Portugalete, duelo directo en la pelea por la salvación que tendrá lugar hoy a las 18.00. A esa hora empezarán también Barakaldo-Real Unión y Laredo-Arenas, mientras que el Sanse-Amorebieta lo hará a las 15.45. El Bilbao Athletic esperará a mañana para visitar a las 12.00 al Alavés B. En Tercera, hoy se juegan Tolosa-Somorrostro (16.30), Gernika-Aurrera de Ondarroa (17.00), Sestao River-Balmaseda (17.30) y Deusto-Beasain (17.30) en el subgrupo A. El Santutxu descansa. En el B, hoy se disputan, con vizcainos en liza, San Ignacio-Basconia (16.00) y Pasaia-Santurtzi (16.30). Mañana, Cultural-Vitoria (12.00) y Sodupe-Urduliz (17.00).