El poderío del Barça

Valladolid 0

Barcelona 3

VALLADOLID: Masip; Hervías, Joaquín, Javi Sánchez (Min. 8, Guardiola), Nacho; Jota (Min. 57, Orellana), Míchel Herrero (Min. 57, Roque Mesa), Alcaraz, Óscar Plano (Min. 57, Kike Pérez); Weissman y Marcos André (Min. 46, Toni Villa).

BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Araújo (Min. 70, Umtiti); Alba (Min. 70, Júnior), De Jong (Min. 70, Sergio Busquets), Pedri (Min. 81, Coutinho), Pjanic, Dest; Braithwaite y Messi.

Goles: 0-1: Min. 21; Lenglet. 0-2: Min. 35; Braithwaite. 0-3: Min. 65; Messi.

Árbitro: Mario Melero López (Comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Joaquín, del Valladolid y a Jordi Alba, De Jong, del Barcelona.

Incidencias: Estadio José Zorrilla, sin público.

El Barça recuperó anoche el brillo en el José Zorrilla en un encuentro que dominó desde el inicio, con un planteamiento que se le atragantó al Valladolid, incapaz de frenar el juego de creación constante del cuadro catalán, en el que Leo Messi volvió a ser protagonista, junto a Pedri.

Messi empezó a mostrar su poderío y estuvo a punto de inaugurar el marcador, con un fuerte disparo que despejó Masip en una gran intervención.

Fue el primer aviso, que no dejó tiempo al cuadro blanquivioleta a asimilarlo, puesto que, en la jugada posterior, Lenglet conseguía subir el primer gol al casillero azulgrana, con un remate de cabeza tras un perfecto centro de Messi, ante el que el meta local no pudo hacer nada. El Barça se hizo dueño y señor del juego, y dejó claro que no se iba a conformar con la ventaja y Braithwaite añadía un nuevo tanto antes del descanso,

Messi lograba marcar el tercero, tras un gran pase de tacón de Pedri, corroborando la evidente superioridad azulgrana.