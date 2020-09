Tebas: "Seguro que acaba habiendo partido de Liga los lunes y viernes"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró este lunes "seguro que acabará habiendo partido los lunes y los viernes" porque es la "mejor forma de explotar los derechos audiovisuales" tras el acuerdo al que llegó con los clubes.

Los partidos en lunes y viernes están siendo una disputa constante entre LaLiga y la Real Federación Español de Fútbol y en las dos primeras jornadas de campeonato esta temporada, tanto en Primera como en Segunda, toda la jornada se ha celebrado íntegramente en sábado y domingo.

"Seguro que se acaban viendo partidos de Liga los lunes y los viernes. Con los clubes, en agosto de 2019, llegamos a un acuerdo, y estos horarios son un activo suyo porque son la mejor forma de explotar los derechos", dijo Tebas.

"Esos horarios no perjudican a los aficionados. La Audiencia Provincial marcó un camino y creemos que ese será el final", declaró el presidente de LaLiga al presentar un acuerdo de patrocinio con Telepizza para las próximas tres temporadas.

Durante su intervención, Tebas no quiso entrar a valorar la reelección de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. "De lo que haga la Federación no voy a opinar ni a dar mi valoración. No voy a enturbiar porque se busca el morbo o el titular y todo el mundo sabe mi opinión. El juego ha terminado por un tiempo", subrayó.