La Segunda B y Tercera arrancan el 18 de octubre

bilbao – La remozada Segunda División B y la Tercera División ya tienen fecha de arranque, por lo que se despeja una de las incertidumbres que urgían a los clubes. Ambas competiciones echarán a andar el próximo 18 de octubre siempre y cuando se cumplan los requisitos sanitarios, misma fecha prevista para la Primera Iberdola femenina, aunque esta podría adelantar su inicio al 4 de octubre. La nueva Segunda B, formada por 102 equipos, sufre una revolución llamativa, ya que se forman cinco grupos divididos ente sí en dos subgrupos cada uno. Los conjuntos vascos han quedado encuadrados en el subgrupo A del grupo II, compuesto por once clubes, lo que ha gustado a los representantes vizcainos, que desconocen el protocolo que deben seguir, ya que no han tenido comunicación alguna desde la Federación Española de Fútbol. Los tres primeros del subgrupo lucharían en una larga fase por el ascenso a Segunda División; cuarto, quinto sexto y séptimo pujarían por entrar en la futura Segunda Pro; y octav o, noveno, décimo y undécimo deberán pelar por no descender a Terceras División, que de facto se convertiría en una quinta categoría desde el curso 2021-22. En el actual, la Tercera estará compuesta por 397 equipos a nivel estatal, aunque se desconoce aún el formato definitivo en que se regirá, si bien el grupo vasco está dividido en dos subgrupos de once equipos cada uno.

SEGUNDA B, subgrupo A. Arenas, Bilbao Athletic, Barakaldo, Portugalete, Alavés B, Real Sociedad B, Real Unión, Amorebieta, Leioa, Laredo y Racing.

Subgrupo B. Calahorra, SD Logroñés, Haro, Izarra, Tudelano, Osasuna B, Mutilvera, Ebro, Tarazona y Ejea.

nuevo fichaje del portu A la espera del inicio de liga, los clubes vizcainos de Segunda B siguen reforzándose. El Portugalete es uno de los que más se ha movido y ayer anunció la incorporación del delantero Mario Musy, que llega cedido del Racing, mientras que el domingo fue el turno del lateral izquierdo Nacho Ruiz, procedente del Levante B. El Amorebieta, por su parte, comuniceró ayer el ascenso al primer equipo de sus canteranos Mikel Goiria y Oider Garai.