La Real no culmina

REAL SOCIEDAD: Moya, Zaldua (Gorosabel, min. 81), Llorente, Le Normand, Muñoz (Monreal, min. 46); Zubeldia, Zubimendi, Merino; Oyarzábal (Barrenetxea, min. 81), Portu (Isak, min. 66), y William José.

SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Koundé, Sergi Gómez, Reguilón; Gudelj, Jordán (Munir, min. 74), Suso (Fernando,min. 74), Franco Vázquez (Banega,min. 61); Oliver Torres (Ocampos, min 61) En-Nesyri (De Jong, min. 82).

Árbitro: Del Cerro Grande. (Comité Madrileño). Amonestó a Barrenetxesa, Koundé.y Banega.

Incidencias: último encuentro de la temporada en el Reale Arena, disputado con 18 grados de temperatura.

donostia – La Real Sociedad lo intentó pero no pudo superar la resistencia de un Sevilla con sus objetivos cumplidos y, tras el 0-0, tendrá que jugarse su clasificación europea en la última jornada en casa del Atlético de Madrid.

La primera parte estuvo muy igualada, con un Sevilla que parecía tomarse de inicio en serio la lucha por la tercera plaza y una Real que quería el triunfo para depender de sí misma, y no de otros resultados, como así será el próximo domingo.

Como ninguno tenía prisa, se fue a un partido largo, de mucho toque en el centro del campo como escenario en el que se movió buena parte de este periodo, en el que sólo algún chispazo de En- Nesyry sacaba el choque de su atonía.

Se animó el encuentro tras la pausa de hidratación, primero con un aviso de En-Nesyri y una gran respuesta de Moyá, e instantes después con una jugada individual de Merino buscando la escuadra sevillista, desviada a saque de esquina por el guardameta Bono.

Los andaluces siguieron sin renunciar a nada en el segundo tiempo, al que entraron con buen pie y con Suso enchufado, ante una Real que miraba a la banda en la que calentaban Isak y Odegaard como posibles soluciones a la espesura de su juego.

Entró Isak para meter más artillería arriba el equipo donostiarra, que tuvo su gran opción en un disparo al larguero de Portu, mientras Sevilla, con Banega y Ocampos en el terreno de juego, iba también a por todo porque la victoria del Atlético de Madrid en Getafe complicaba la ilusión de ser tercero.

La victoria estuvo más cerca de la Real, que también disfrutó de otra muy clara ocasión de William José en un mano a mano con Bono al que el marroquí respondió de maravilla, y en el descuento Ocampos tuvo en su disparo final también el triunfo sevillista, aunque Moyá lo evitó con una gran intervención para sellar el empate.

El futuro europeo de la Real Sociedad depende ahora de lo que pueda hacer el el Walda Metropolitano, que el equipo guipuzcoano visitará el próximo domingo para enfrentarse al Atlético de Madrid, uno de los equipos más el forma.

Los lamentos de Imanol Tras el partido, el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, concedió valor al empate obtenido ante el Sevilla aunque, a su juicio, merecieron "haber logrado los tres puntos":

"Mis jugadores han hecho un gran esfuerzo para lograr la victoria, pero cuando no puedes ganar por lo menos no pierdas. Me he quedado muy a gusto con la gran presión, algo que no es fácil y la pena es que no hemos acertado delante de su portería", resumió tras el encuentro Alguacil.

Señaló que el punto "ayuda a depender de nosotros mismos incluso para lograr la sexta plaza", eso si recordó a su plantilla que "tenemos que hacer nuestro trabajo" en el Wanda ante el Atlético.

Ve cerca el objetivo europeo porque se ha producido una mejora defensiva que, como recordó, "nos ha dado cuatro puntos en los dos últimos encuentros" y también por las sensaciones que transmite la Real "en los últimos cuatro partidos, incluyendo en la derrota contra el Granada".

Tuvo palabras para David Zurutuza, que vivió desde el banquillo su último encuentro en Anoeta, dijo que pensó en darle entrada en la parte final pero "no me pareció correcto viendo como iba el resultado", al tiempo que lamentó que el centrocampista no haya podido despedirse con los aficionados en las gradas.