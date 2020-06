Si vuelve el público: para todos y a la vez

En vísperas de reanudarse LaLiga Santander Salvador Illa, el ministro de Sanidad, zanjó la última controversia antes de entrar en harina, y entrar en harina es hablar y escribir por fin sobre fútbol, sus miserias (una nueva: la clamorosa ausencia del hincha) y sus grandezas, y no de los farragosos protocolos con los que se ha preparado el regreso del deporte rey. Será el Consejo Superior de Deportes (CSD) quien decida cuando podrá haber público en los estadios, y eso ocurrirá a la vez en todos los campos. "A mi juicio, hay que garantizar la equidad de la competición. Por tanto, no puede ser que en unos sitios se haga de una forma y en otros no", zanjó Salvador Illa.

Fue el propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien alimentó el fuego de la confusión al opinar el pasado domingo que veía bien que se pudiera jugar partidos con aficionados en aquellas comunidades que se encuentran en la fase 3, obviando agravios comparativos con equipos de otras comunidades y primando el negocio como única divisa. Hay muchos clubes, sobre todo de LaLiga SamartBank, con problemas financieros y sus con abonados reclamándoles el dinero al no poder acudir a su localidad.

Salvador Illa añadió que será "el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el real decreto, el que tenga que tomar la última decisión al respecto" después de haber "escuchado a los organizadores, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas".

Sin embargo no se descarta la posibilidad de que en julio se abran los estadios a los aficionados, completando un tercio del aforo, una eventualidad que a su vez ya está provocando nuevos agravios, sobre todo porque afecta a un club de gran dimensión mediática, como es el Real Madrid.

La entidad blanca ha aprovechado la coyuntura para avanzar la obra y acortar plazos del nuevo Santiago Bernabéu. En consecuencia, los discípulos de Zinedine Zidane disputarán los partidos que le restan en el Alfredo Di Stéfano, en Valdebebas. Eso quiere decir que, de volver los hinchas, el Barça podrá meter en el Camp Nou a 30.000 y el Real Madrid solo a 2.000.

factor campo y el dato alemán Otros clubes, como el Levante, igualmente dieron por hecho que la liga se disputaría a puerta cerrada y, también a causa de unas obras en el Ciudat de Valencia, optó por trasladarse al Olímpico Camilo Cano de La Nucía, en Alicante. Osasuna también se vería afectado. En el Sadar se han reactivado las obras de remodelación para lucir guapo en su centenario y solo podrían ocuparse las 6.000 localidades de preferencia, lo que se traduciría en una capacidad de 2.000 personas.

Porque uno de los grandes interrogantes que se presentan en este inédito final de temporada es hasta qué punto el factor campo perderá su vigor. O cómo será la adaptación de los jugadores a una experiencia tan novedosa. La Bundesliga, torneo que sirve de guía, ofrece un dato esclarecedor. El porcentaje de victorias de los equipos de casa era del 42,8% antes del parón. Tras reanudarse el campeonato alemán, los triunfos locales tan solo suponen el 18,5% del total.

Alto riesgo en el Pizjuán

Lo único que parece claro es que después de tres meses de parón a causa de la pandemia por el covid-19 las dos competiciones profesionales de fútbol regresan. LaLiga SmartBank lo hará hoy con la disputa de la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, partido que fue suspendido el pasado el 15 de diciembre por los insultos que recibió el ucraniano Román Zozulya, a quien un sector de la afición vallecana llamó "puto nazi".

Y mañana lo hará LaLiga Santander con el Sevilla-Betis, un partido de alta tensión, aunque no haya público en el Sánchez Pizjuán. Por si acaso, ambos clubes han pedido a sus aficionados que eviten las aglomeraciones y la Comisión Antiviolencia lo ha declarado de alto riesgo, al igual que el Deportivo-Sporting de Segunda que se disputará el domingo.

Convocatorias de 23 jugadores, posibilidad de hacer cinco sustituciones, pausas para la hidratación y fútbol sólo a través de la televisión. Esa nueva normalidad tan anómala.

Las once jornadas que quedan

Jornada 28

Jueves 11 de junio:

22.00 Sevilla-Betis

Viernes 12 de junio:

19.30 Granada-Getafe

22.00 Valencia-Levante

Sábado 13 de junio:

14.00 Espanyol-Alavés

17.00 Celta-Villarreal

19.30 Leganés-Valladolid

22.00 Mallorca-Barcelona

Domingo 14 de junio:

14.00 Athletic-Atl. Madrid

19.30 Real Madrid-Eibar

22.00 Real Soc.-Osasuna

Jornada 29

Lunes 15 de junio:

19.30 Levante-Sevilla

22.00 Betis-Granada

Martes 16 de junio:

19.30 Getafe-Espanyol

19.30 Villarreal-Mallorca

22.00 Barcelona-Leganés

Miércoles 17 de junio:

19.30 Eibar-Athletic

19.30 Valladolid-Celta

22.00 Osasuna-Atl. Madrid

Jueves 18 de junio:

19.30 Alavés-Real Sociedad

22.00 Real Madrid-Valencia

Jornada 30

Viernes 19 junio:

19:30 Granada-Villarreal

19:30 Mallorca-Leganés

22:00 Sevilla-Barcelona

Sábado 20 junio:

14:00 Espanyol-Levante

17:00 Athletic-Real Betis

19:30 Getafe-Eibar

22:00 Atl. Madrid-Valladolid

Domingo 21 junio:

14:00 Celta -Alavés

19:30 Valencia - Osasuna

22:00 Real Soc.-R. Madrid

Jornada 31

Lunes 22 junio:

19:30 Leganés-Granada

22:00 Villarreal-Sevilla

Martes 23 junio:

19:30 Levante-Atl. Madrid

19:30 Valladolid-Getafe

22:00 Barcelona- Athletic

Miércoles 24 junio:

19:30 Alavés-Osasuna

19:30 Real Sociedad-Celta

22:00 R. Madrid-Mallorca

Jueves 25 junio:

19:30 Eibar-Valencia

Betis-Espanyol.

Jornada 32

Athletic - Mallorca

Atlético de Madrid - Alavés

Celta - Barcelona

Espanyol - Real Madrid

Getafe - Real Sociedad

Granada - Eibar

Levante - Betis

Osasuna - Leganés

Sevilla - Valladolid

Villarreal - Valencia

Jornada 33

Alavés - Granada

Barcelona - Atl. de Madrid

Betis - Villarreal

Eibar - Osasuna

Leganés - Sevilla

Mallorca - Celta

Real Madrid - Getafe

Real Sociedad - Espanyol

Valencia - Athletic

Real Valladolid - Levante

Jornada 34

Athletic - Real Madrid

Atl. Madrid - Mallorca

Celta - Betis

Espanyol - Leganés

Granada - Valencia

Levante - Real Sociedad

Osasuna - Getafe

Sevilla - Eibar

Villarreal - Barcelona

Valladolid - Alavés

Jornada 35

Athletic - Sevilla

Barcelona - Espanyol

Betis - Osasuna

Celta - Atlético de Madrid

Eibar - Leganés

Getafe - Villarreal

Mallorca - Levante

Real Madrid - Alavés

Real Sociedad - Granada

Valencia - Valladolid

Jornada 36

Alavés - Getafe

Atlético de Madrid - Betis

Espanyol - Eibar

Granada - Real Madrid

Leganés - Valencia

Levante - Athletic

Osasuna - Celta

Sevilla - Mallorca

Villarreal - Real Sociedad

Valladolid - Barcelona

Jornada 37

Athletic - Leganés

Barcelona - Osasuna

Betis - Alavés

Celta - Levante

Eibar - Valladolid

Getafe - Atlético de Madrid

Mallorca - Granada

Real Madrid - Villarreal

Real Sociedad - Sevilla

Valencia - Espanyol

Jornada 38

Alavés - Barcelona

Atl. Madrid - Real Sociedad

Espanyol - Celta

Granada - Athletic

Leganés - Real Madrid

Levante - Getafe

Osasuna - Mallorca

Sevilla - Valencia

Villarreal - Eibar

Valladolid - Betis