El Schalke no levanta cabeza y el Bayern arrolla

Una de las mayores incógnitas tras el parón en el fútbol como consecuencia de la pandemia del coronavirus era conocer el efecto que este tendría en los equipos. En la Bundesliga, la primera de las grandes ligas europeas en retomar su actividad, las cosas siguen más o menos igual que antes de que el mundo se parara. Lo cual no es una buena noticia para el Schalke 04, un histórico del fútbol germano que, si bien no parece que vaya a pasar apuros para salvar la categoría, pues aventaja en diez puntos al Fortuna Dusseldorf, décimo sexto en la tabla y el equipo que a día de hoy disputaría el play-off por la salvación, no atraviesa por su mejor momento.

El equipo que copó las miradas de medio mundo hace dos semanas en el derbi ante el Borussia Dortmund que sirvió de pistoletazo de salida de la Bundesliga tras la pandemia, ha perdido los cuatro partidos que ha disputado desde la reanudación del campeonato. Arrancó con una goleada en contra (4-0) de su eterno rival y en los tres encuentros de esta última semana no le han ido mucho mejor las cosas, con derrotas ante el Augsburgo (0-3), el Fortuna Dusseldorf (2-1) y el Werder Bremen (0-1). Tres equipos de la parte baja de la tabla, no obstante el Augsburgo es décimo cuarto, el Fortuna décimo sexto y el Werder Bremen décimo séptimo, o lo que es lo mismo, el primero de los dos equipos que descendería a Segunda.

Resultados al margen, las sensaciones ofrecidas por el Schalke 04 tampoco invitan al optimismo. Su mala racha, eso sí, no se puede atribuir al parón, ya que previamente tampoco le iban mucho mejor las cosas. No obstante, no ha ganado ninguno de sus últimos once partidos de liga, con un balance de siete derrotas y cuatro empates. Entre medias, eso sí, fue capaz de ganar al Hertha Berlín en los octavos de Copa, aunque el Bayern Múnich le eliminó en cuartos tras un triunfo por la mínima.

El conjunto de Baviera vive sensaciones totalmente opuestas al Schalke 04 y solo una catástrofe le impedirá conquistar su octava Bundesliga seguida. Dio un golpe sobre la mesa el martes tras imponerse al Borussia Dortmund, segundo en la clasificación a diez puntos. Eso sí, el equipo de la cuenca del Ruhr cuenta con un partido menos en su haber, el que disputará esta tarde frente al Paderborn. El Bayern, con un balance de 18 victorias y un empate en sus últimos 19 partidos, goleó ayer el Fortuna Dusseldorf (5-0) en un nuevo ejercicio de superioridad. La vida sigue igual en la Bundesliga, al menos para Schalke y Bayern.