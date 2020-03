La UEFA ha convocado para hoy a los representantes de sus 55 federaciones, la asociación de Clubes (ECA), las Ligas (EPFL) y los sindicatos (FIFPro) para decidir qué hacen con las diferentes competiciones, congestionadas por la pandemia del coronavirus, bajo una premisa: acabar como sea para evitar la quiebra del sistema. Esto implica prolongar las fechas invadiendo la Eurocopa 2020, programada desde el 12 de junio al 12 de julio en doce ciudades diferentes, entre ellas Bilbao, donde se había previsto un impacto económico para la ciudad de unos 85 millones de euros. Salvo que la UEFA realice ejercicios malabares, la Eurocopa probablemente se aplazará al próximo año.

"Nosotros estamos trabajando para que la competición termine y estoy convencido de que va a terminar", dijo ayer Javier Tebas, presidente de LaLiga, tras la reunión mantenida de forma telemática de su Comisión Delegada para preparar la cita de hoy.

En los cálculos de Tebas está terminar la competición, aunque sea programando partidos a puerta cerrada. Se trata, como en el resto de las grandes ligas europeas, de salvar al menos la parte magra del negocio, sobre todo lo que afecta a los contratos de televisión, que son los que más dinero, y con mucha diferencia, aportan a los diferentes clubes profesionales, y también para justificar los contratos de patrocinio. A los efectos en comparación, los ingresos por cuota de socios, abonados y entradas son una anécdota. De ahí que la eventualidad de disputar los encuentros a puerta cerrada, con lo que todo eso conlleva, sea considerado como un mal menor.

Los últimos datos oficiales por ingresos televisivos ofrecidos por la LaLiga, correspondientes a la temporada 2018/19, alcanzaron los 1726,4 millones de euros (1.520,4 para los clubes de LaLiga Santander y 206 para los de Laliga SmartBank). Un pastel imprescindible para pagar, por ejemplo, las sustanciosas fichas de los futbolistas.

Christian Seifert, director administrativo de la Bundesliga, fue ayer taxativo en su diagnóstico. "En el futuro inmediato los partidos a puerta cerrada son la única posibilidad de supervivencia. Quien descarte categóricamente los partidos a puerta cerrada no tiene que preocuparse más por si la próxima temporada la Bundesliga tendrá 18 o 20 clubes porque ya no habrá 18 clubes profesionales", dijo tras la asamblea extraordinaria con los representantes de los 36 clubes de la primera y la segunda Bundesliga.

Marco Bellinazzo, un economista italiano especializado en la industria del deporte, destacaba ayer que el aplazamiento de la Eurocopa crearía un perjuicio "muy relativo" en comparación, claro está, con los intereses generados por la Champions, Europa League y las diferentes ligas domésticas del Viejo Continente.

el desastre económico "No acabar las ligas europeas y en particular la Liga de Campeones, que genera cada año unos 3.000 millones de euros, con entradas netas para la UEFA de unos 300 millones de euros, tendría consecuencias económicamente dramáticas para el sistema fútbol", resalta Bellinazzo, y calcula en más mil millones las pérdidas en Italia si no concluye la Serie A.

De momento, esta semana se han aplazado dos partidos apasionantes de octavos de final de Champions, con el Real Madrid visitando al Manchester City de Pep Guardiola obligado a remontar el 1-2 del Bernabéu, o el Barça-Nápoles, otro examen con lupa sobre Quique Setién. El gran torneo se difumina justo en su momento álgido.

Pero el tiempo pasa y apremia tanto que hoy la UEFA tiene que consensuar soluciones sin más dilación. Eliminatorias a partido único, formatos de final a cuatro para solucionar el atasco de la Champions, o una Eurocopa sin desplazamientos de público entre países o en otras fechas. Y a su vez las grandes ligas defenderán que su prioridad es que sus campeonatos concluyan, aunque sea estirando el calendario hasta cuando se pueda (LaLiga Santander tenía previsto terminar el 24 de mayo). Y si es necesario, con los estadios cerrados al público. ¿Y la final de Copa Athletic-Real Sociedad tendría hueco?

También estará presente la voz es la de los sindicatos de jugadores, que defienden la paralización total en la actividad de los clubes.

Pero sobre estas inquietudes e incertidumbres se sobrepone la razón que ha provocado esta insólita situación. ¿El coronavirus cederá? ¿Y si se reanuda la competición y los jugadores siguen dando positivo...?

las cuestiones

55 federaciones. La UEFA ha citado por videoconferencia a 55 actores principales en el fútbol continental: Federaciones, clubes, ligas y jugadores.

Los torneos. LaLiga Santander tiene pendientes once jornadas, mientras que las competiciones europeas no han completado siquiera los octavos.

Efectos clasificatorios. La UEFA deberá tener en cuenta tanto la reorganización de los calendarios como los efectos clasificatorios de una suspesión final.

El 30 de junio. Es la fecha en la que expiran los contratos de los jugadores con sus clubes. Ahí surge el problema de disputar encuentros en julio.

La Eurocopa. Tiene acotadas las fechas del 12 de junio al 12 de julio y tiene previsto desarrollarse en doce sedes, entre ellas Bilbao. Italia, que acoge el partido inaugural, semifinales y final, es el país más afectado en Europa por la pandemia de coronavirus, seguido por el Estado español.