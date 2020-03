Un empate ante la necesidad

Lezama – Un punto se escapó del zurrón del Bilbao Athletic ante un necesitado Real Unión que, aunque tras el descanso perdía por dos goles, resultó incansable y perseverante hasta lograr su premio. Desde el inicio, el filial rojiblanco se hizo dueño del balón. Los cachorros querían poner tierra de por medio pronto. Se resbaló Estrada e Imanol, que estaba adelantado en área rival, tras controlar con suma tranquilidad, metió un pase raso al corazón del área pequeña donde encontró el remate de un oportunista Morcillo. El tanto desperezó al equipo fronterizo, que adelantó líneas. Estrada centró al segundo y Etxaburu remató forzado, como pudo, cerca del palo. Galán también intentó sorprender al portero local desde lejos. Eizmendi, solo en el área pequeña, disparó a quemarropa pero Ezkieta adivinó su intención por el palo corto. Ekhi buscó la escuadra de cabeza en el primer palo al saque de un córner. El Bilbao Athletic también quería el segundo. Imanol calcó la jugada del gol, pero esta vez Sequeira despejó el esférico. Desde el portero hasta Guruzeta, los locales encadenaron una rápida jugada coral para conseguir el segundo tanto. Morcillo metió un balón al primer palo a Artola, que comprometió a una tocada defensa guipuzcoana. Solo cabeceó fuera Vivian a la salida de un saque de esquina. Los bilbainos seguían el guion, pero con la tranquilidad de liderar el marcador. Era una primera parte de claro color rojiblanco.

Tras el descanso, el ex del Athletic Viguera salió como referencia en ataque buscando una reacción unionista. Muy pronto Estrada centró un balón al segundo palo que empalmó Eneko Eizmendi para recortar en el marcador. Artola encontró la espalda de la defensa, pero su carrera no fue premiada.

La igualada No reaccionaba del todo el Bilbao Athletic y Viguera centró al área pequeña para encontrar de nuevo a Eneko Eizmendi, que hizo el empate y su doblete particular. Casi sin quererlo, el Real Unión había igualado el encuentro. Pero Córdoba encontró la luz haciendo el tercero en una jugada personal. Un golazo. Ekhi tuvo el tercero en un remate de cabeza. El Real Unión no cedió y Asier Etxaburu empató a tres de cabeza en una segunda parte loca y sin ataduras defensivas.

Bilbao Athletic3

Real Unión3

BILBAO ATHLETIC: Ezkieta, Areso, Vivian, Luengo, Imanol, Vencedor, San Bartolomé (Min. 48, Prados), Artola (Min. 78, Paredes), Zarraga, Morcillo (Min. 66, Córdoba) y Guruzeta.

REAL UNIÓN: Sequeira, Estrada, Borda, Telis, Aranzabe (Min. 46, Viguera), Ekhi, Beobide, Eneko Eizmendi (Min. 66, Alain Eizmendi), Cárdenas, Etxaburu y Galán (Min. 76, Capelete).

Goles: 1-0: Min. 6; Morcillo. 2-0: Min. 19; Guruzeta. 2-1: Min. 47; Eneko Eizmendi. 2-2: Min. 56; Eneko Eizmendi. 3-2: Min. 73; Córdoba. 3-3: Min. 79; Etxaburu.

Árbitro: Muñoz García (extremeño). Mostró tarjetas al local Imanol y a los visitantes Aranzabe, Beobide y Sequeira.

Incidencias: Unos 350 espectadores en Lezama.