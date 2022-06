El Euskaltel-Euskadi suma a Xabier Berasategi

La cantera naranja, la del Euskaltel-Euskadi, continúa explotando la veta del futuro. Solo así se puede ganar el porvenir, que en nada se convierte en presente. Es el modus vivendi de la formación vasca, que enlaza los mimbres del Laboral Kutxa, el hermano pequeño del Euskaltel-Euskadi, su filial, con el objetivo de que ese hilo conductor ate el camino hacia el profesionalismo.

Por ese ascensor sube Xabier Berasategi (Olaberria, 2000), la primera incorporación de la formación vasca para los dos próximos cursos, a expensas de que desde la Fundación Euskadi se amplíe el patrocinio con la empresa de telefonía vasca, cuyo contrato expira el próximo año.

Las negociaciones entre las dos partes han comenzado. Ajeno a la carrera de los despachos, en el frente deportivo, el Euskaltel-Euskadi pretende ampliar su impacto en la carretera con un ciclista que ha mostrado varios destellos y una firme progresión en su periplo como aficionado desde su incorporación al Laboral Kutxa en 2019.



UN BUEN PALMARÉS

Berasategi es el actual campeón del Torneo Euskaldun, al igual que el pasado año. En esta campaña se ha impuesto las carreras de Colindres, Beasain y Markina, fue segundo en el Memorial Santisteban, Ereño, Amorebieta, Lazkao y Urraki, tercero en Durana, cuarto en la Vuelta a Navarra, noveno en el Memorial Valenciaga y 25º en el Giro de Italia sube 23. Hace un par de campañas, se proclamó campeón de Euskadi y venció la Vuelta a Cantabria.



EL SUEÑO DE BERASATEGI

"Me hace muchísima ilusión subir a profesionales con el equipo de casa. Todos soñamos de pequeño vestir algún día este maillot naranja y estoy muy feliz. Han sido cuatro años en el Laboral Kutxa en los que el objetivo siempre ha sido mejorar como ciclista cada año y al final ha llegado la oportunidad de dar este salto. Estos años he podido trabajar con muchas personas, directores, ciclistas, entrenadores, y si yo he podido dar este paso es gracia a ellos, y no me quiero olvidar de todos los que me han animado estos años", expuso el flamante fichaje del Euskaltel-Euskadi.



PASO ADELANTE

Jorge Azanza, que le dirigirá los dos próximos cursos, expuso que "Xabier es un corredor de la casa, desde su primer año de amateur, y que ha llevado una progresión. Con los años ha madurado y esta temporada ha dado un paso adelante de calidad, con victorias y numerosos puestos de honor; es regular, además, y tiene un buen final. Pensamos que se puede adaptar bien al ciclismo profesional". La incorporación de Berasategi se suma a las anteriores de Iker Ballarín, Xabier Mikel Azparren, Asier Etxeberria, Unai Iribar y Xabier Isasa, procedentes todos ellos del Laboral Kutxa.