Los Izagirre dominan en Ametzaga de Zuia

En el otoño que se asemeja al invierno, la lluvia inclemente y el frío hiriente, los hermanos Izagirre se abrazaron en lo más alto. Hermandad. La familia, unida y sonriente en Ametzaga de Zuia, en el ciclocross de San Andrés. Solo se separaron un rato, el que sirvió a Gorka para sumar su segunda victoria consecutiva en el calendario vasco de ciclocross. Gorka, el mayor de los hermanos, hombreó con Ion, el joven, en el trazado alavés. Los dos se elevaron por encima del resto, sometidos por la capacidad de los Izagirre, a los que el gusto por el barro les viene por el paladar de su padre, José Ramón Izagirre, un especialista.

Ion, que debutaba en este curso, y Gorka, hijos de un alfarero del barro, se manejaron con solvencia y destreza en Ametzaga, donde el circuito, que técnicamente está diseñado para ser rápido, entró en letargo por lo apelmazado del terreno. Las intensas lluvias que han agujerado la tierra hasta que esta supurase agua y la nieve que también extendió su mano fría días atrás, convirtieron el trazado en un lodazal peligroso. Después de algún que otro sobresalto en los giros iniciales, los Izagirre no perdonaron. Gorka Izagirre se fue al suelo en la primera bajada, pero eso no imposibilitó su posterior triunfo. Los Izagirre, sabedores de su superioridad, no quisieron arriesgar en las zonas más técnicas. Su potencia fue imponiéndose sobre el resto entre los gritos de los frenos de disco, chillones en los descensos. En la zona llana, los Izagirre cabalgaban libres.

Aitor Hernández se enganchó a Gorka Izagirre en el comienzo, donde se formó un grupo con Jon Munitxa y Miguel Sánchez. Ion, en su estreno en la campaña de ciclocross, observaba desde más atrás, a unos segundos, hasta que tomó el pulso a la prueba. Inició el remonte mientras Aitor Hernández y Gorka Izagirre se medían palmo a palmo durante el amanecer. Crecía Ion, cada vez más poderoso. Impulsado por su calidad. El de Ormaiztegi fue descontado ciclistas hasta dar con el ermuarra, al que sobrepasó. Instalado en la segunda plaza, Ion fue limando la distancia respecto a Gorka, pero el mayor de los Izagirre, sólido y consistente, se mantuvo firme para alcanzar la meta con media docena de segundos de ventaja respecto a Ion. Aitor Hernández cerró el podio en Ametzaga a 1:36 de Gorka, vencedor.



PAULA SUÁREZ NO DA OPCIÓN

En féminas, Paula Suárez (Laboral Kutxa) almacenó su sexta victoria de la temporada en Ametzaga tras las logradas en Berriz, Trapaga, Legazpi, Beasain y Lezama. Suárez superó a María Modenes (Arabarrak) en más de tres minutos y a Lukene Trujillo (Arabarrak) por más de cinco. No tuvo rivales Paula Suárez, varios peldaños por encima de sus contrincantes en el trazado de Ametzaga de Zuia.