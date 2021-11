Omar Fraile ficha por el Ineos

Omar Fraile correrá en el Ineos las dos próximas temporadas, tal y como adelantó este periódico el pasado 27 de septiembre. Era cuestión de tiempo porque todo estaba cerrado, salvo el anuncio oficial, un asunto propio de las necesidades del departamento de comunicación de la estructura británica. El Ineos ha confirmado este mediodía con un comunicado compartido a través de las redes sociales el fichaje del santurtziarra, quien, tras cuatro campañas corriendo con el maillot del Astana, disputará las dos próximas campañas en el equipo británico. El ciclista vizcaino estaba a la espera de conocer el momento exacto en el que la formación de David Brailsford anunciara su fichaje. Fraile recala en el todopoderoso Ineos después de cuatro exitosas campañas en el Astana.





The Spanish champion has signed a two-year deal from 2022. A TDF stage winner and a true team player, we can't wait to race with Omar ?? pic.twitter.com/1qDTf1nQ1C