Miguel Indurain: "Mientras dure la memoria, recordaremos esos años tan bonitos"

Miguel Induráin compareció ante los medios para dar su punto de vista sobre el Tour de Francia y los Juegos, así como su propia valoración sobre los aniversarios que este cumplen, tanto de su primer Tour como del oro olímpico de Atlanta 1996.

¿Cómo ve el Tour de Francia?

-Pues la verdad es que no estoy al tanto. Antes sí que me sabía siempre los recorridos y los corredores, pero ahora la verdad es que no he mirado nada. Sé que empieza antes debido a las olimpiadas y que será duro, como siempre. La etapa de los Pirineos sí que conozco porque voy a ir a comentarla y al igual que todos los años irán los mejores corredores.

Año 2021 y con él se cumplen aniversarios bonitos en su carrera, ¿cómo se siente?

- Es muy placentero. Poco a poco ves que se van cumpliendo años de grandes logros. Ya son 30 de mi primer Tour de Francia y 25 del oro olímpico en Atlanta. También es señal de que me hago mayor, pero eso es bueno porque seguimos aquí y, mientras dure la memoria, podremos seguir recordando aquellos años tan bonitos.

¿Suele recurrir a imágenes para recordar esos momentos o simplemente los retiene en la memoria?

- Durante la pandemia sí que estuve viendo aquellas imágenes que emitían por televisión y la verdad es que disfruté mucho viéndolas. Sin embargo, no soy de estar todo el día viendo fotos y hablando del tema. Sí que es verdad que a veces en comidas o momentos puntuales hablo de aquella época encantado.

También se van cumpliendo años de la primera edición de La Induráin, ¿se siente agradecido?

- Ya empiezan a ser números para recordar y lo cierto es que estoy encantado. Me encanta esta marcha y estoy deseando que llegue para disfrutarla con todo el mundo.

¿Ha mirado cómo llega el equipo Movistar a este Tour de Francia?

- Seguro que llega bien. No sé cómo llegará Marc Soler tras la caída en el Giro, ya que puede que aún no esté del todo recuperado. Sin embargo, de todos los corredores que tienen, llevarán a los mejores, por lo que hay garantías. Además, han hecho fichajes y está por ahí Valverde, que pese a que los años ya comienzan a hacerse notar, es un ciclista de gran calidad. El Tour siempre es una responsabilidad para el equipo Movistar, ya que tienen que hacer un buen papel. Han estado un poco aparte de los campeonatos, pero llevarán al mejor equipo posible para intentar hacer lo máximo.

¿Dónde está el límite para el Movistar entre no exigirse tanto y no poner las cosas fáciles en este Tour tan complicado?

- Si van al Tour, hay que exigirles al máximo. Luego ya se verá hasta dónde pueden llegar. Si no vas con las pilas cargadas y con una concentración máxima, el Tour te come. Creo que tienen corredores con experiencia, que quizás son jóvenes pero ya no lo son tanto y tienen que irse acostumbrando a la presión de las grandes carreras, por lo que la exigencia es suma independientemente de los resultados que cosechen. Seguro que tanto los corredores como el equipo intentan exprimir sus posibilidades, pero hay que tener en cuenta que los rivales son muchos y también quieren ganar.

¿Estará atento a los Juegos Olímpicos?

- Bueno, lo primero es el Tour y luego ya vendrán las Olimpiadas. La verdad es que los horarios para ver las carreras en las Olimpiadas son muy malos. Además, nunca he sido muy fan de las carreras de un solo día, ni ahora ni cuando corría. Pese a eso, seguro que veré los Juegos, ya sea en directo o en diferido. Sin embargo, no solo me gusta el ciclismo, también me encanta el atletismo. Yo empecé como atleta y luego me pasé a la bici, pero tengo muchas ganas de ver las dos. Aparte de eso, me encantaría ver más deportes que también me gustan.