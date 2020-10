Geraint Thomas abandona el Giro

El ciclista galés Geraint Thomas, que se cayó este lunes camino del Etna en la salida neutralizada, se ve obligado a dejar la carrera italiana tras las contusiones sufridas en el costado izquierdo en la tercera etapa, en la que llegó a meta con una pérdida de casi 13 minutos.





Geraint Thomas has been withdrawn from the Giro d'Italia ahead of stage four after further scans revealed a fracture of his pelvis following yesterday's crash.