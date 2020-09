Søren Kragh Andersen hace doblete, Roglic de amarillo espera la crono

El danés Søren Kragh Andersen (Sunweb), el mismo que ya se exhibió en Lyon, firmó un espectacular doblete con la victoria en solitario en la decimonovena etapa del Tour, entre Bourg-En-Bresse y Champagnole, de 166,5 kilómetros, jornada previa a la crono decisiva en la que mantuvo el liderato el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).



Kragh Andersen, de 26 años, fue el más fuerte, ambicioso e inteligente para resolver la etapa. Saltó del grupo de velocistas que marchaban escapados a 16 kilómetros de meta y aguantó en solitario, como si fuera una contrarreloj, para rematar con un tiempo de 3h.36.33, a una media de 46,1 km/hora.



Un doblete para el ciclista nórdico, capaz de evitar el esprint con los principales velocistas del pelotón con los que viajaba hasta el momento del demarraje definitivo. Aventajó en 53 segundos al esloveno Luka Mezgec (Mitchelton) y el belga Jasper Stuyvens (Trek), segundo y tercero.



Los favoritos, Peter Sagan, Trentin y Sam Bennett, cruzaron la meta a 1.02 minutos. Todos ellos sucumbieron con antelación. Andersen les arruinó la última oportunidad de esprint. Por sorpresa.



Los favoritos no entraron en la refriega, concentrados en la crono de la Planche des Belles Filles, de donde saldrá la foto previa del podio de París. Llegaron a meta a más de 7 minutos.







?? ???? Søren Kragh Andersen does it again!



?????? Søren Kragh Andersen refait le coup !#TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/xUOvAQKHeA