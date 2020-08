El vuelo de Pello Bilbao

La ausencia de Jonathan Castroviejo, gran dominador de la especialidad, hizo que Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) partiera como favorito en el campeonato de España contrarreloj. Y el gernikarra no defraudó. De hecho, le tenía tantas ganas a la prueba, después de tener que conformarse con la plata en la pasada edición, que sus piernas humillaron a las del resto en una de las contrarrelojes más duras que se recuerdan, puesto que exigió un esfuerzo superior a la hora. Pero eso a Bilbao no le importó. Tenía ganas de ser campeón, de conseguir a sus 30 años su primer título estatal de la especialidad. Así que dominó la prueba de principio a fin, poniéndose por delante ya en el primer sector del trazado, mucho más propicio para los rodadores, y aumentando todavía más su renta en el segundo tramo, que concentraba toda la dureza de la prueba. De esta forma, Bilbao se colgó el oro tras parar su cronómetro en 1h03:32, por delante de Luis León Sánchez (el de Astana llegó a 36 segundos); y adelantando en 1:36 a Gorka Izagirre, que se tuvo que conformar con el bronce. "Desde que me pasaron el perfil y vi la subida final sabía que podía hacerlo bien en un recorrido de este tipo, así que me lo planteé como objetivo. En los últimos años, he trabajado bastante para mejorar en esta disciplina y quería que este fuera el año en el cual lograra ganar mi primera crono, por lo que estoy contentísimo de haberlo conseguido", explicó el propio Bilbao tras completar los 42 kilómetros de la prueba disputada en Jaén.

Este oro no solo certificó la gran evolución del gernikarra en la especialidad de la contrarreloj, sino también el excelente nivel que mantiene. Y es que Bilbao pulverizó todos los registros que sus rivales cosecharon al llegar al kilómetro 26, que estaba marcado como el paso intermedio del recorrido de la competición. Primero pasaron Sánchez e Izagirre, candidatos también a la victoria, pero cuando lo hizo Bilbao no hubo ya atisbo de duda de que la victoria iba a ser para el corredor de Bahrain. 29 minutos y 29 segundos fue lo que marcó su reloj. Muy por encima de sus rivales. Así que en el segundo tramo, el gernikarra solo tuvo que mantener el ritmo. Y, a pesar de que la exigencia del trazado aumentó bastante, ni Bilbao dio tregua ni Sánchez ni Izagirre dejaron opción de podio a los demás corredores. Por lo que el final de la cita confirmó lo que se vio durante ella: un podio asegurado desde el inicio. "Me he encontrado bien sobre este recorrido tan largo y exigente. Había que regular mucho, pero creo que en general he hecho buena crono. Pello se ha salido, ha estado fenomenal y solo queda felicitarle. El domingo será otro día duro, solo tenemos tres corredores, pero trataremos de jugar nuestras bazas", concluyó Izagirre en referencia a sus opciones en la prueba en línea que tendrá lugar mañana.

Éxito vasco

Ander Okamika, oro en élite

Murguialday, plata en sub'23. A pesar de que su disciplina predilecta es el triatlón, Ander Okamika consiguió ayer hacerse con el oro en el campeonato de España contrarreloj de la categoría élite. El lekeitiarra logró la victoria tras superar en apenas 8 segundos a Eloy Teruel, ciclista que no solo defendía título sino que también se presentaba a la prueba como máximo favorito a la victoria, aunque finalmente una avería le privó de ella. La plata de Jokin Murguialday en sub'23 completó el medallero vasco.

Clasificación general

C. de España contrarreloj

1. Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) 1h03.32

2. Luis León Sánchez (Astana) a 36"

3. Gorka Izagirre (Astana) a 1:36

4. Jaime Castrillo (Kern Pharma) a 3:09

5. Óscar Rodríguez (Astana) a 3:28