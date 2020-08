Los estatales de ciclismo pierden peso

El tsunami de la pandemia del coronavirus, que todo lo ha inundado, continúa horadando el dique del ciclismo. Los Campeonatos de España que se disputarán el fin de semana en Jaén han visto como la marea del covid-19 ha quitado lustre al cartel. Ni Alejandro Valverde, campeón en ruta, ni Jonathan Castroviejo, poseedor del título de crono de 2019 además del de 2018, 2017, 2015 y 2013, acudirán a defender su estatus. A apenas diez días del comienzo del Tour de Francia, buena parte de los participantes en la Grande Boucle han decidido ponerse a refugio para evitar un positivo por covid-19 que imposibilitaría su presencia en el hexágono.

Minimizar los riesgos es una máxima. El Movistar de Valverde se ha instalado en su burbuja en los Alpes, al igual que el Ineos, donde presta sus servicios Castroviejo, que no puede abandonar la concentración para competir en su prueba fetiche. "Desafortunadamente no participaré en los campeonatos de España de Contrarreloj. Ahora estoy centrado en el Tour de Francia con el equipo Ineos", anunció a través de las redes sociales. La de los dos campeones en curso no serán las únicas ausencias de un campeonato que perderá hueso y atractivo.

En la cita jienense tampoco asomará Mikel Landa, capitán del Bahrain, que mima su espalda tras su calvario en la última etapa del Dauphiné. El alavés quiere acudir con plenas garantías a Niza, lanzadera del Tour el día 29. Omar Fraile, otro ciclista que se alistará a la carrera francesa, tampoco se colgará un dorsal en los estatales. El santurtziarra, que en las carreteras galas deberá cuidar de Miguel Ángel López, solo tiene como destino futuro la Costa Azul. Irá directo a la Grande Boucle. Ion Izagirre, otro de los hombres destinados a la guardia pretoriana del colombiano, también ha desechado la opción de disputar los estatales. Mikel Nieve tampoco estará en tierras jienenses. Manda la prudencia en numerosas escuadras, sobre todo entre aquellos dorsales que formarán en el Tour. La merma será notable en Jaén.

Bilbao, en la crono

Sin embargo, también se encuentran ciclistas con jerarquía que apuestan por competir en los estatales. Pello Bilbao, uno de los sherpas de Landa para el Tour y vencedor en la pasada campaña de dos etapas en el Giro, se subirá a la rampa de la crono. De hecho, el gernikarra competirá únicamente en la prueba contrarreloj del viernes. Renunciará a correr la carrera de ruta prevista para el domingo con un recorrido de 185 kilómetros entre Ubeda y Baeza. Para el vizcaino, que fue segundo en 2019 tras Castroviejo, la cita jienense puede ser una buena oportunidad para obtener la corona, más si cabe teniendo en cuenta la ausencia del getxotarra. Además, su propia evolución en la disciplina le sitúa entre uno de los grandes favoritos a la victoria.

Al igual que Pello Bilbao, Gorka Izagirre será otro de los ciclistas que competirá en la contrarreloj de 45 kilómetros entre Cazorla y La Iruela. El de Ormaiztegi, tercero el pasado año en la prueba contrarreloj, plata en 2018 y campeón de ruta ese mismo curso, venció hace dos semanas el Gran Trittico Lombardo. En cuanto al programa femenino de los estatales, el viernes acogerá la prueba contrarreloj, mientras que la de fondo se celebrará el sábado. La alavesa Lourdes Oyarbide (Movistar) que sí estará en Jaén, defenderá el título de ruta, en unos estatales adelgazados.

Cuenta atrás para el Tour. El dolor de espalda que le retorció en la etapa definitiva del Dauphiné, ya no atenaza a Mikel Landa, que aseguró estar mucho mejor después de ser tratado por su osteópata y haber descansado. El líder del Bahrain comentó que "me siento mucho mejor ahora y espero con gran ilusión mi gran objetivo, el Tour". El escalador de Murgia mostró su fortaleza en la carrera francesa hasta que los dolores de espalda y los calambres le tacharan cualquier posibilidad de podio en el cierre de la carrera. Landa, que no participará en los estatales, afinará su puesta a punto durante los próximos días para rendir al máximo en el Tour.

La espalda de Landa mejora

Tras el dauphiné